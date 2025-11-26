البيع تم عبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع، ووصلت القيمة الإجمالية إلى أكثر من 950 مليون ريال سعودي.

الرياض- أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، إتمام بيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، من خلال عملية بناء سجل أوامر مُسرّع.

وتم طرح 48 مليون سهم تمثل 3.3% من رأس مال "مسار" . وبلغت القيمة الإجمالية للطرح أكثر من 950 مليون ريال سعودي (أكثر من 253 مليون دولار)، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند19.8 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالًا من مؤسسات استثمارية محلية ودولية، وتجاوزت الطلبات الحجم الكلي للطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين في "مسار"، ومدى جاذبية السوق المالية السعودية.

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 234.3 مليون سهم في "مسار"، أو ما يعادل%16.3 من رأس مال الشركة . وتسهم الصفقة في زيادة أسهم "مسار" الحرة المتداولة وتعزيز قاعدة المستثمرين المؤسساتيين.

وتعليقًا على ذلك، قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: "يسهم صندوق الاستثمارات العامة في توسيع قاعدة مستثمري ‘مسار‘ من خلال استحداث فرص تتيح للمؤسسات الاستثمارية الاستثمار فيها. ويتماشى الطرح مع استراتيجية الاستثمار لدى الصندوق الهادفة إلى تمكين إعادة توظيف رأس المال والعوائد ضمن منظومته المحلية، بما يعزز دور القطاع الخاص وأسواق المال في المملكة، ويدعم استمرار جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتوليد العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

