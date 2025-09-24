دبي : في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة في دعم التوطين وتمكين الكوادر المواطنة، شاركت جمارك دبي في معرض الوظائف "رؤية 2025" تحت شعار "حيث تلتقي المواهب بالفرص"، مستعرضةً مجموعة من الفرص الوظيفية والتدريبية المخصصة للشباب الإماراتي الطامح للانخراط في العمل الحكومي والقطاع اللوجستي.

وشهدت جمارك دبي ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إقبالاً واسعاً من الباحثين عن عمل، حيث تم تعريفهم بالبرامج المهنية والمبادرات التطويرية التي تعزز بيئة العمل المؤسسية، وفي مقدمتها برنامج "مسار 33" الرائد. كما برزت أكاديمية دبي اللوجستية بحضور مميز، من خلال استعراض برامجها التدريبية المتخصصة في المجالات الجمركية واللوجستية والتجارية، والتي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية والمعرفية المتقدمة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي ضمن جهودها لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للمواهب الوطنية، قائلاً: نحرص على أن نوفر للشباب الإماراتي بيئة عمل متكاملة قائمة على الابتكار والإيجابية، تُمكّنهم من تطوير قدراتهم المهنية والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم بيئة الأعمال.

وأضاف محمد الغفاري إن برامجنا التدريبية، وفي مقدمتها مبادرات أكاديمية دبي اللوجستية، تمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل واعد قادر على المنافسة، ومساهم في تحقيق طموحات الدولة المستقبلية.

كما أشار إلى أن جمارك دبي حققت مجموعة من الإنجازات النوعية في قطاعي التفتيش واللوجستيات، إذ تم تعيين 73 مفتشاً ومفتشة بعد تخرجهم من برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين ، إلى جانب تأهيل وتدريب وتوظيف 14 مرشحاً في القطاع اللوجستي الخاص، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة العمل الجمركي. كما أعلنت الدائرة عن مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة لديها في تخصصات جمركية وإدارية متنوعة في خطوة تهدف إلى استقطاب الكفاءات وتوسيع قاعدة الموارد البشرية المتخصصة.

كما أتاحت منصة جمارك دبي في المعرض فرصة للتفاعل المباشر مع الخريجين والباحثين عن عمل، من خلال الإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات المهنية التي تسهم في دعم مسيرتهم العملية. وقد شهدت المنصة أيضاً إجراء مقابلات فورية مع المتقدمين للوظائف، بما يعكس حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع خلال فترة انعقاد المعرض.

-انتهى-

