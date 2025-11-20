دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يستعد مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في دبي، ليصبح مقراً لأحد أكبر منشآت تجديد وتجهيز السيارات في المنطقة، وذلك بموجب اتفاقية مع شركة "كارز 24" تبلغ قيمتها 55 مليون درهم (ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي).

يمتد المشروع على مساحة 220 ألف قدم مربع، وسيوفّر في مرحلته الأولى أكثر من 200 فرصة عمل، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 100 ألف مركبة سنويًا. وسيحظى المركز بربط مباشر بشبكة "دي بي ورلد" العالمية التي تشمل الموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الاقتصادية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، على أن تنطلق العمليات التشغيلية في أغسطس 2026.

ويأتي تصميم المركز استجابةً للطلب المتزايد من مصنّعي السيارات الكهربائية وشركات التجميع الصينية، إذ يتميّز بقدرات متعدّدة العلامات التجارية تجعله من بين أبرز المراكز التخصصية في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيوفّر خدمات إعادة التأهيل، والفحص قبل التسليم، وخدمة دعم ما بعد البيع، إضافة إلى تجهيز المركبات للتصدير.

سيُقام المركز وفق أعلى معايير الاستدامة، ويعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيله، بما يُسهم في إطالة عمر المركبات، خصوصًا الكهربائية منها، من خلال عمليات التجديد، وتقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع سيارات جديدة. كما ستخضع كل مركبة لأكثر من 140 نقطة فحص داخلية، إلى جانب الحصول على اعتماد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشهادة الخمس نجوم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تجاوزت قيمة سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا 100 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 4.9% بين عامي 2025 و2030. وسيسهم مركز ’كارز 24‘ الجديد في ترسيخ مكانة دبي كمحور إقليمي رائد في قطاع السيارات. ومن خلال ربط المصنّعين العالميين بالموزّعين الإقليميين، تواصل ’دي بي ورلد‘ بناء منصة متكاملة تُعزّز النموّ، وتدعم سلاسل التوريد، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسّع هذا القطاع".

تأسست شركة "كارز 24" في الهند عام 2015، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 3 مليارات دولار، وتدير منصة رقمية متكاملة لبيع وشراء السيارات المستعملة. ويشكل افتتاح المركز الجديد في مجمّع الصناعات الوطنية خطوة توسّع استراتيجية محورية في مسيرة الشركة بالمنطقة، إذ يتيح لمتعامليها الوصول إلى أحد أكبر مراكز الخدمة وإعادة التأهيل متعدّدة العلامات التجارية في السوق.

وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كارز 24 أرابيا: "سيكون مركزنا الجديد نموذجًا يحتذى به في السرعة والموثوقية والاستدامة في قطاع السيارات. فموقعه ضمن مجمّع الصناعات الوطنية يوفّر بنية تحتية بمعايير عالمية، وربطاً سلسًا بمسارات التجارة، ما يُتيح للشركات التوسع بوتيرة أسرع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم".

ويأتي هذا المشروع ليُضاف إلى قطاع السيارات المتنامي التابع لــ"دي بي ورلد" عبر مجمع الصناعات الوطنية و جافزا، والتي تحتضن كبرى الشركات المصنعة والموزعين ومبتكري السيارات الكهربائية. كما يشكّل جزءاً من الاستراتيجية الأوسع لإمارة دبي في قطاع السيارات، والتي تشمل أيضاً مشروع أكبر سوق للسيارات في العالم الذي أعلنت عنه "دي بي ورلد" وبلدية دبي في عام 2024. وتعمل هذه المبادرات مجتمعة على ترسيخ مكانة دبي كبوابة لتجارة السيارات في المنطقة.

نبذة عن "كارز 24"

حضور قوي في الهند والامارات واستراليا . لقد تأسست كارز24 رسمياً في الامارات منذ عام 2021 , وقامت بأنشاء معايير صناعية جديدة للسيارات لمستعمله عاليه الجودة , من خلال منهج يرتكز علي التكنولوجيا اولا ً بالاضافه الي الفهم العميق لاحتياجات البائعين والمشتريين مما جعل موقع كارز24 CARS24 يصبح المتجر المفضل لشراء او بيع السيارات المستعمله وأكثر من ذلك بكثير

نبذة عن مجمّع الصناعات الوطنية

مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، هو مركز صناعي يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية النابضة في دبي. تأسس المجمّع في عام 2003، حيث يُوفر قطع أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، ومكاتب عصرية، وحلول استشارية مخصصة، ونمت منظومته لتضم أكثر من 300 منشأة تجارية. نُركز في المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في دعم رؤية دبي الاقتصادية، وتوفير قاعدة استراتيجية للشركات الراغبة في تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. يُعدّ مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات الطامحة إلى النجاح في المنطقة، بفضل تمكين الوصول السلس إلى محاور النقل الرئيسية والتزامنا بدعم مجالات الابتكار والتعاون.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 115 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

