دبي تحصد المركز الأول عالمياً وفقاً لتصنيف الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) من حيث عدد المشاركين لكل فعالية، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد اجتماعات الجمعيات الدولية المستضافة

دبي تفوز بلقب الوجهة الأولى للمؤتمرات والاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تصنيفات سي فينت Cvent

مشاركة دبي في "ايمكس فرانكفورت 2026" تعكس حرص المدينة المتواصل على استقطاب فعاليات أعمال تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي - الإمارات العربية المتحدة، يشارك "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض "ايمكس فرانكفورت"، الذي انطلقت فعالياته في 19 مايو ويستمر حتى 21 مايو الجاري. ويضم الوفد المشارك 20 من الشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات، والفنادق، وقاعات الفعاليات، ومن أبرزها مركز دبي التجاري العالمي، وكوكاكولا أرينا، ومتحف المستقبل، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز.

وأكّدت دبي مكانتها العالمية وعزّزت حضورها كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى من خلال حصدها لجوائز وألقاب تؤكد جدارتها وأحقيّتها في هذا المجال، حيث حصلت مجدداً على المركز الأول عالمياً من قبل الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في فئتين هما: أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية في عام 2025، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية المستضافة، كما حلّت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لتصنيف «سي فنت» (Cvent).

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تقوم فعاليات الأعمال بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في دبي على المدى الطويل، إذ تسهم في استقطاب المزيد من المشاركين والزوّار إلى المدينة، وتوفّر منصّات فعّالة للتواصل وتبادل المعرفة وتحقيق الفائدة المشتركة بين مختلف القطاعات، إلى جانب توثيق شبكة علاقات مهنية متينة. ويعزّز ذلك ما حققته المدينة من جوائز عالمية بوصفها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال".

وأضاف الخاجة قائلاً: "يُعدّ معرض 'ايمكس فرانكفورت' أحد أبرز المنصّات العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، ويمثّل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع صُنّاع القرار والشركاء الدوليين. وانطلاقاً من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، تعكس مشاركتنا في هذا المعرض جهودنا المشتركة مع شركائنا لمواصلة استقطاب فعاليات تُسهم في إحداث قيمة مستدامة للقطاعات المختلفة، وللمؤسسات والمواهب والاقتصاد عموماً، بفضل الخبرات المحلية والابتكار".

وتواصل فعاليات الأعمال القيام بدور مهم للغاية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي، حيث تتجاوز مجرد أعداد الزوار لتشمل دعم اقتصاد المعرفة، والتفاعل المهني، ونمو القطاعات المختلفة. وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، يظل نهج دبي مركزاً على استقطاب الاجتماعات والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي دائم، مع تعزيز دور المدينة المتنامي كمنصة للحوار والابتكار والتعاون.

وجاء شعار معرض "ايمكس فرانكفورت" لهذا العام "Design Matters" ليحاكي النهج الذي تتبعه دبي منذ أمد بعيد في تصميم فعاليات الأعمال برؤية هادفة، تضمن تلبية احتياجات الجمهور الحالي والمساهمة بفاعلية في تطوير القطاعات والتقدم الاجتماعي. وتسترشد استراتيجية دبي الأوسع لفعاليات الأعمال بهذا المبدأ، مدعومة باستثمارات مستمرة في تطوير البنية التحتية للمرافق، وسهولة الوصول، والتميز في تقديم الخدمات، والتعاون بين مختلف القطاعات.

ويعد "ايمكس فرانكفورت" فعالية تجارية أساسية ضمن برنامج المشاركات الدولية السنوي لـ "فعاليات دبي للأعمال"، والذي يتضمن أيضاً "ايمكس أمريكا"، و"آي بي تي إم وورلد"، بالإضافة إلى الحملات التعريفية الخارجية وأنشطة الزيارات التعريفية للوجهة في الأسواق ذات الأولوية. كما يوفر المعرض فرصة لتعزيز الروابط مع الهيئات والشركاء العالميين، مثل: الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين (IAPCO)، وتحالف أفضل المدن العالمية. وتظل هذه المنصات مهمة في تمكين دبي من توطيد علاقات طويلة الأمد وتأمين فعاليات تُسهم في دعم أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات مختلف القطاعات.

وتعزّز التصنيفات المتقدّمة التي حقّقتها دبي، إلى جانب مشاركتها المستمرة في أبرز الفعاليات الدولية، استراتيجية نموها في السياحة وقطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات. ففي عام 2025، قدّم "فعاليات دبي للأعمال" 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ 504 عطاءات لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، بزيادة قدرها 15% في العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات 272,262 مشاركاً إلى دبي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29% في أعداد الوفود. كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال بدعم من المكتب خلال العام، مقابل 429 فعالية في عام 2024.

وشملت قائمة أبرز النجاحات الفوز باستضافة مؤتمر ومعرض "سيبوس" السنوي

(SIBOS 2029) التابع لجمعية "سويفت"، والذي يتوقع أن يستقطب 12,000 مشارك، ومؤتمر "SPE ATCE" السنوي 2028، الذي سيضم 8,000 مشارك، ومؤتمر "Apimondia 2027" بـ 5,000 مشارك، والمؤتمر العالمي للمهندسين 2027، الذي سيستضيف 3,000 مشارك.

وتأتي مشاركة دبي في معرض "ايمكس فرانكفورت" كجزء من الجهود الجماعية المستدامة للبناء على هذا النجاح، ومواصلة ضمان استضافة فعاليات دولية تقدم قيمة حقيقية ودائمة لاقتصاد المدينة وقطاعاتها ومجتمعها.

لمزيد من المعلومات حول استضافة فعاليات الأعمال في دبي، يرجى زيارة: www.dubaibusinessevents.com

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مسؤولية تطوير قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه العائلي والفعاليات، ودعم مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية والمكان الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

نبذة عن "فعاليات دبي للأعمال":

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

