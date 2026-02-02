تؤكد دائرة الطاقة على أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية للقطاع من خلال صياغة سياسات ولوائح تنظيمية شاملة ومرنة تواكب الطلب المستقبلي على الطاقة وترتكز على أفضل الممارسات العالمية.

أبوظبي: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، كعضواً رئيسياً والتي تستضيفها إمارة دبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". وتعكس مشاركة الدائرة الدور الريادي لإمارة أبوظبي في حوكمة قطاعات الطاقة والمياه والمواد البترولية والتبريد المركزي، بما يعكس فاعلية السياسات التنظيمية المتكاملة والقيادة الفعّالة للمنظومة، والخطط الاستشرافية المستقبلية.

وبصفتها الجهة المنظمة لقطاعي الطاقة والمياه في الإمارة، ستسلّط الدائرة الضوء على كيفية إسهام التخطيط المتكامل والتنظيم والإشراف المنسّق على المنظومة في دعم الموثوقية والاستدامة وحماية المستهلك عبر خدمات المرافق في الإمارة. ومن خلال تحويل التوجهات والسياسات إلى إجراءات تنظيمية وحوكمة شاملة للمنظومة، تواصل الدائرة تعزيز آليات تخطيط وتنظيم وتطوير قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي.

وفي ذات السياق، ستسلّط الدائرة الضوء على ريادة أبوظبي في حوكمة الأنظمة الاستراتيجية وزيادة التنافسية وضمان أمن الإمداد لقطاعي الطاقة والمياه من خلال التنظيم الدقيق والإشراف المتكامل لتعزيز التنافسية ودعم نمو الاقتصادي للقطاع، واتخاذ القرارات القائمة على المؤشرات، بما يعكس ريادة الإمارة نموذجًا يُحتذى به في حوكمة مرافق مستدامة ومرنة للمستقبل.

كما تشارك دائرة الطاقة في مناقشات رفيعة المستوى تتناول التحديات العالمية المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأنظمة في قطاعي الطاقة والمياه واستدامتهما، مؤكدةً التزامها طويل الأمد في تحول قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي، بما يعزّز مكانة الإمارة كجهة رائدة ومؤثرة في الحوكمة دولياً، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي ومواءمة السياسات وتحفيز الابتكار على مستوى المنظومة عالمياً.

يشارك معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي في ثلاث فعاليات رفيعة المستوى ضمن أعمال القمة، حيث يشارك في "منتدى أثر الاستدامة"، الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي تركز هذا العام على "الشراكات من أجل مياه مستدامة"، مسلطًا الضوء على ريادة إمارة أبوظبي في تطوير حلول تعاونية وعملية لتعزيز الأمن المائي .

كما يشارك معاليه، في اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة (XDGs 2045 - أهداف التنمية المستدامة المُوسّعة 2045) والتي تقام تحت عنوان "الدفع بمستقبل التنمية العالمية إلى ما بعد عام 2030"، حيث يستعرض رؤى أبوظبي حول نماذج التنمية الشاملة والتنسيق بين الأنظمة المختلفة والأولويات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد 2030، إلى جانب وزراء وقادة منظمات دولية وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، يشارك معاليه في جلسة حوارية بعنوان "هل تُعد المياه المورد الحيوي الأكثر تحدياً في الإدارة عالميًا؟"، حيث سيتناول تصاعد المخاطر المرتبطة بالمياه، وأهمية إصلاحات القيادة والحوكمة اللازمة لتعزيز مرونة قطاع المياه على المدى الطويل.

كما سيشارك سعادة عبدالعزيز العبيدلي الحمادي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، في حوار استراتيجي مغلق بعنوان «الشراكات من أجل اقتصاد مستدام وذكي: خفض كثافة استهلاك الطاقة في عصر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، مسلطًا الضوء على الدور التنظيمي في تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتكامل الجهود بين القطاعات، وحوكمة المنظومات على مستوى شامل.

ومن خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، تدفع دائرة الطاقة قدماً بالمسارات القائمة على السياسات والتنظيم وإدارة المنظومة لتطوير أنظمة طاقة ومياه جاهزة للمستقبل، بما يعزّز مكانة أبوظبي كنقطة مرجعية عالمية في الحوكمة المتكاملة لقطاعي الطاقة والمياه، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرة الحياد المناخي 2050.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae

