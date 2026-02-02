القاهرة، أعلنت اليوم شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية - ش.م.م ("جورميه" أو "GE" أو "الشركة"(، وهي شركة رائدة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع المنتجات الغذائية، عن إتمام عملية الــ bookbuilding بنجاح وتحديد سعر النهائي للطرح العام الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب") لأسهمها العادية ("الأسهم") عند 6.90 جنيه مصري للسهم الواحد ("سعر الطرح" أو "السعر النهائي")، ممثلا الحد الأقصى من نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقا وذلك في إطار طرحها العام الأولي في البورصة المصرية ("EGX"). وقد تم قيد أسهم جورميه في البورصة المصرية يوم الأربعاء 21 يناير 2026 تحت رمز التداول GOUR.CA.

وقد شهد الطرح الخاص (كما هو مُعرّف أدناه) تغطية بلغت 12.22 مرة. ووفقاً لسعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية لشركة جورميه نحو 2.76 مليار جنيه مصري.

ويتضمن الطرح (i) شريحة خاصة متاحة للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية ("الطرح الخاص")، و(ii) شريحة عامة مطروحة للجمهور في مصر ("الطرح العام") (ويُشار إليهما مجتمعين بـ "الطرح المشترك")

ويتكون الطرح المشترك من عدد يصل إلى 152,413,459 سهماً مخصصاً للطرح الخاص، بالإضافة إلى 38,103,365 سهماً مخصصاً للطرح العام.

ويشمل المساهمون البائعون شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م ("بي انفستمنتس")، وكل من باسم أبو غزالة، وجلال أبو غزالة، وديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ "المساهمين البائعين").

ومن المقرر إغلاق الاكتتاب في الطرح العام يوم الأربعاء 4 فبراير 2026. ومن المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية في او نحو يوم الاثنين 9 فبراير 2026، وذلك رهناً باستكمال إجراءات التسوية والحصول على الموافقات الرقابية واستيفاء بعض الشروط المعتادة المرتبطة بالطرح.

وصرح مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة:

"يسعدنا الإقبال الإيجابي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة جورميه، والذي يُعد دليلاً على ثقة المستثمرين في أعمالنا وآفاق نموّنا المستقبلية. ويعكس هذا المستوى من الطلب المكانة السوقية القوية لجورميه، والتزامها بالجودة، وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين الباحثين عن المنتجات المتميزة وعالية الجودة. ونحن سعداء بانضمام مساهمينا الجدد، ونتطلع إلى مشاركتهم هذه الرحلة الواعدة، بينما نواصل العمل على تحقيق المزيد من النمو والتوسع"

وتقوم شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك. ويتولى إم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس دور المستشار القانوني المحلي لمُصدر الطرح.

نبذة عن جورميه

تأسست جورميه على يد جلال أبو غزالة في عام 2006، وفي عام 2008، بدأت الشركة بالعمل في قطاع التجزئة، وكانت نقطة تحول الشركة إلى شركة رائدة للتجزئة الفاخرة في مصر. ومع التزامها القوي بالجودة، طورت جورميه شبكتها التجارية ونوعت منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من منتجات تحت علامة جورميه التجارية من الأغذية والمشروبات.

وفي عام 2015، وفي ظل الظروف الاقتصادية وتحديات النقد الأجنبي، أطلقت جورميه شركة جورميه سوليوشن للأغذية – ش.م.م ("جورميه فود سوليوشنز " أو "GFS")، وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل، لتصبح من أوائل الشركات في مصر التي قامت بالتكامل الرأسي بين تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية والتصنيع الغذائي. وقد مكّنت GFS الشركة من تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الهوامش، وتوسيع نطاق منتجات تحت علامة جورميه التجارية "منتج بواسطة جورميه" الحصرية — والتي أصبحت ركيزة أساسية في القيمة التنافسية لجورميه. كما كانت جورميه من بين أوائل متاجر التجزئة للمواد الغذائية في مصر التي أطلقت منصة تجارة إلكترونية وتطبيقًا خاصًا بالهواتف المحمولة، مما ساهم في إنشاء قناة توزيع رقمية إلى جانب شبكة متاجرها الفعلية.

ومع انتقال الشركة الي مرحلة النمو، استحوذت بي انفستمنتس على حصة الأغلبية، مما وفر رأس المال اللازم لتسريع التوسع. ومنذ ذلك الحين، قامت جورميه بتوسيع شبكتها من المتاجر، والاستثمار في البنية التحتية التشغيلية، وتنمية منصات التوصيل والتجارة الإلكترونية. واعتبارًا من عام 2024، يتم توليد نحو حوالي 35% من المبيعات من خلال التوصيل، بينما تمثل مبيعات العملاء داخل المتاجر حوالي 65%

اليوم، تُعد جورميه علامة رائدة في سوق التجزئة المصري، وتشتهر باختيارها المميز للمنتجات، وعروضها الحصرية، وتجربة العملاء السلسة. وتشمل محفظة الشركة منتجات تجزئة تقليدية بالإضافة الي منتجات العلامة التجارية الخاصة ذات الهوامش المرتفعة تحت علامة “منتج بواسطة جورميه”.

تدير GFS منشأتين رئيسيتين للإنتاج تقومان بتصنيع منتجات اللحوم والدواجن. كما تدير ثمانية مطابخ متخصصة لإنتاج الوجبات الجاهزة، والأطباق الشرقية، والسلطات، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، والمعكرونة، والحلويات. ويتيح هذا النموذج المتكامل للشركة التحكم الكامل في سلسلة القيمة من التوريد حتى البيع النهائي، بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الإمدادات. كما تقوم GFS بالتوريد لعملاء من الأطراف الثالثة، مثل مطار القاهرة الدولي وسلاسل (HORECA)، مما يعزز مكانتها الصناعية.

تشغل جورميه حاليًا 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر القاهرة الكبرى (شرق وغرب القاهرة، وسط البلد، مصر الجديدة، والمعادي)، والإسكندرية، والجونة، ومنافذ موسمية في الساحل الشمالي. وتستهدف الشركة المستهلكين المهتمين بجودة المنتجات وتجربة التسوق المميزة، والذين يظهروا استقرار تجاه التقلبات الاقتصادية.

بلغت الإيرادات المجمعة لجورميه 2,118 مليون جنيه مصري في عام 2024 و2,085 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025 محققًا نموًا بنسبة 39.6% مقارنة بالإيرادات المجمعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 293 مليون جنيه مصري و281 مليون جنيه مصري للفترتين المذكورتين، مع صافي ربح قدره 135 مليون جنيه مصري في كل من عام 2024 وفي التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025.

واعتبارًا من أكتوبر 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي بسيولة نقدية وما في حكمها قدرها 274 مليون جنيه مصري ومديونية مصرفية محدودة قدرها 29 مليون جنيه مصري. عقب إتمام الطرح، تعتزم الشركة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح تعكس التدفقات النقدية المتولدة من أعمال الشركة، مع مراعاة فرص الاستثمار والنمو المستقبلية.

