القاهرة : أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن الانتهاء من بيع كامل وحدات المرحلة الثانية من مشروعها السكني المتميز ميڤيدا جاردنز بشرق القاهرة، خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز أمام العملاء، في تأكيد جديد على قوة الطلب والثقة الكبيرة التي يحظى بها اسم إعمار في السوق العقاري المصري، كما تستعد الشركة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع خلال الفترة المقبلة استجابةً للطلب المتزايد من العملاء.

وأوضحت الشركة أن الإقبال الكبير على وحدات المرحلة الثانية يعكس ثقة العملاء في سمعة إعمار مصر وجودة مشروعاتها، إلى جانب المزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع من حيث الموقع والتصميم وتكامل الخدمات.

وأضافت أن المرحلة الثانية ضمت وحدات متنوعة تشمل شققًا سكنية وتاون هاوس وفيلات بمساحات مختلفة، وجميعها كاملة التشطيب، بما يلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء.

وفي السياق ذاته، أشارت إعمار مصر إلى أنها بالتزامن مع فتح باب البيع، نجحت في الوصول بمعدلات التنفيذ وأعمال الإنشاءات إلى مراحل متقدمة، حيث بدأت أعمال البناء بعد إطلاق المرحلة الأولى في مايو 2025 بنحو أربعة أشهر فقط، وهو ما يعكس التزام الشركة بخطط التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، مع الاستمرار في تحقيق مستهدف الانتهاء من المشروع بالكامل قبل المواعيد المحددة للتسليم.

وأكدت الشركة أن استراتيجيتها تعتمد على تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، بما يعزز ثقة العملاء ويكرس مصداقية الشركة في تسليم مشروعاتها وفق الخطط المعلنة.

يعد مشروع ميڤيدا جاردنز إضافة نوعية لمحفظة مشروعات إعمار مصر، من حيث التصميم العصري، والموقع الاستراتيجي، والتكامل مع المرافق والخدمات، ليجسد مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة التي توازن بين جودة الحياة والاستدامة البيئية.

ويقع المشروع على طريق القاهرة – السويس على مساحة تصل إلى 500 فدان، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 100 مليار جنيه، ويضم أكثر من 2900 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات، بمساحات تتراوح من 200 إلى 600 متر مربع، وبعدد غرف من 3 إلى 7 غرف، كما يشمل ناديًا رياضيًا ومدرسة متكاملة.

ويأتي مشروع ميڤيدا جاردنز ضمن الرؤية التوسعية لشركة إعمار مصر للتنمية في السوق العقاري المصري، من خلال التوسع في مواقع استراتيجية رئيسية، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتقديم مشروعات سكنية وتجارية متكاملة وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية للعملاء.

تتمتع إعمار مصر للتنمية بسجل حافل من النجاحات في السوق العقاري، من خلال مشروعاتها الرائدة مثل أب تاون كايرو بالقطامية، وميڤيدا، ومراسي، وسول بالساحل الشمالي وأخيرا مراسي البحر الأحمر، والتي أسهمت في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بمعايير عالمية في التصميم وجودة التنفيذ.

-انتهى-

#بياناتشركات