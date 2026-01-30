القصيم - يشارك بنك التنمية الاجتماعية كشريك استراتيجي في ملتقى "فرصتي 5"، الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة. ويهدف الملتقى إلى تمكين الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في المنطقة، وربطهم بالجهات الداعمة لريادة الأعمال، وإتاحة التواصل المباشر مع الخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف والتجارة الإلكترونية.

وأكد البنك أن مشاركته في النسخة الخامسة من الملتقى تأتي امتدادًا لالتزامه بدعم شباب المنطقة وتمكينهم من دخول سوق العمل الريادي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية. ويشارك البنك هذا العام عبر جناح تعريفي يتيح للزوار الاطلاع على منتجاته وبرامجه، إلى جانب تنظيم 8 ورش عمل متخصصة، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الريادية عبر 12 جناحًا استشاريًا يديرها أكثر من 20 مستشارًا من مركز دلني للأعمال. كما يخصص البنك 5 أجنحة لرواد الأعمال لعرض تجاربهم الريادية وقصص نجاحهم.

كما تشارك "جادة 30" -إحدى مبادرات البنك- عبر تنظيم تحدي "جادة ثون" الذي يستهدف استقطاب 250 مسجلًا وتأهيل 50 مشاركًا، وتقديم 40 ساعة تدريبية وإرشادية، ودعم 20 مشروعًا ناشئًا ضمن خمسة مسارات تشمل التقنيات المالية واللوجستية والعقارية وأمن المعلومات والتحول الرقمي.

ويدعو بنك التنمية الاجتماعية زوار الملتقى إلى زيارة جناحه في "فرصتي 5" للتعرّف على خدماته وبرامجه، والاطلاع على أبرز قصص النجاح الريادية التي رعاها البنك من الفكرة إلى التنفيذ.

