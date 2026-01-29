أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائدة في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، وجامعة دبي عن إطلاق النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF ) المؤتمر والحدث السنوي الأول عالميا في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان: " الذكاء الاصطناعي وتدفق المحتوى الرقمي عالميًا، فرص نمو الاقتصاد الرقمي العالمي وحوكمة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وذلك يومي السادس والسابع من أبريل 2026، بمقر جامعة دبي.

وقال سعادة الدكتور عيسى البستكي ريس جامعة دبي، وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي ( AIJRF) : " المنتدى يأتي هذا العام في ظل النمو الكبير والمتسارع في دمج واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي العالمي، مما ضاعف من ثروات العديد من الشركات ومصنعي الذكاء الاصطناعي عالميا، في ظل صعف وجود قواعد مهنية وأخلاقية تضبط طبيعة تلك الاستخدامات."



وأكد سعاد الدكتور البستكي: " في ظل هذا النمو الكبير، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستثمر في المنطقة حاليا في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل وجود شراكات عالمية مع مؤسسات حكومية كبيرة داخل الدولة، بهدف تبني أدوات وتقنيات أكثر تطورا في الذكاء الاصطناعي، لخدمة قطاعات اقتصادية عديدة، مما جعل الإمارات الوجهة الأولى لاستثمارات الذكاء الاصطناعي حاليا في منطقة الشرق الأوسط"



الاقتصاد الرقمي واقتصاديات المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي

وأشار سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي AIJRF” " إلى الدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة حاليا في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، قائلًا: " اليوم، لم يعد المحتوى الرقمي مجرد وظيفة داعمة للاقتصاد، بل أصبح ركيزة أساسية فيه، يُشكّل كيفية نمو الشركات، وكيفية عمل الأسواق، وكيفية اتخاذ المستهلكين لقراراتهم، وكيفية خلق القيمة على نطاق واسع. ويكمن جوهر هذا التحول في تدفق المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة ذكية تُنشئ المحتوى وتُنسّقه وتُحسّنه وتُخصّصه وتُوزّعه في الوقت الفعلي عبر منصات عالمية."

وأضاف الدكتور عبد الظاهر: " نسخة هذا العام تأتي لتلقى الضوء على النمو الكبير في المحتوى الرقمي العالمي، نتيجة لنمو أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والذي تضاعف لأكثر من 10 أضعاف مقارنة بما كان قبل 2020، وما تبع ذلك من نموٍ كبيرٍ في حجم المحتوى الزائف، والمعلومات المضللة، بل وانتشار أكبر لأعداد أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُدير هذا المحتوى الزائف، بطريقة آلية وأكثر سرعة وأكثر انتشارا".



المحاور الرئيسية للمنتدى 2026 :

تتركز المحاور الرئيسية للمنتدى في دورته السادسة هذا العام على:



1- النمو الكبير والمتسارع في دمج الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الأعمال، مما ضاعف المحتوى الرقمي العالمي لأكثر من 10 أضعاف مقارنة بما قبل 2020 .



2- الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في ريادة الأعمال، وصناعة فرص الاستثمار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي وإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجالات اقتصادية وقطاعات جديدة، خلقها الذكاء الاصطناعي.



3- النمو الكبير، وفرص جنى الأرباح من الذكاء الاصطناعي، خلقت مسؤوليات قانونية وأخلاقية مُعقدة، مما ساهمت في صناعة تحديات كبيرة أمام الحكومات، والمؤسسات العلمية، والمجتمعات؛ لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكبح جماحه؛ وخاصة في ظل السيل اليومي من المحتوى الزائف، وغير الدقيق.



4- رغم كثرة المبادرات الخاصة بالقواعد المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي والاستخدامات المسؤولة له في كافة القطاعات، إلا انه يضعف وجود تطبيق فعلي، فمتي يكون هناك تشريعات حقيقة ملزمة لضبط أي تلاعب أو صناعة وإدارة تطبيقات وأدوات للذكاء الاصطناعي تعمل على نشر المحتوى الزائف، والمعلومات المضللة عالميا، ويكون نافذ بين أكثر من دولة أو منطقة جغرافية

جلسات نقاشية

وتركز الجلسات النقاشية للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي AIJWF في نسخته السادسة 2026 حول:



1- تسارع تبني الذكاء الاصطناعي ونمو المحتوى الرقمي عالميًا

2- كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ للاقتصاد الرقمي العالمي، وخاصة في صناعة المحتوى.

3- نمو صناعة وإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الناشئة

4- . تحديات الحوكمة والأخلاقيات المهنية والتنظيمية لنمو الذكاء الاصطناعي.

5- النمو الكبير للمحتوى الزائف، والحاجة إلى مكافحة المعلومات المضللة في عصر الذكاء الاصطناعي

6- تعزيز أهمية الثقة والشفافية والمساءلة لكافة أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

7- كيف يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من أجل الخير والنمو الرقمي المستدام

حول المنتدى العالمي AIJWF

يُعد المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF)، أول منصة عالمية ومؤتمر سنوي منذ العام 2020 ، الذي يجمع نخبة من الأكاديميين والإعلاميين، ومنتجي أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية؛ لاستشراف تقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة وتأثيرهما على مستقبل الإنسان، وصناعة الإعلام ومدن المستقبل.

انطلقت النسخة الأولى من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في مارس 2021 ، برئاسة البروفيسور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري الأمريكي والجيولوجي، وبمشاركة أكثر من 50 جامعة ومركز أبحاث وأكثر من 200 باحث وصحفي من 20 دولة.

المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF) تابع لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، المنصة العالمية الرائدة في صناعة الإعلام والإنسان، بمقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفريقٍ عالمي موزع في عدة دول منها: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، نيوزلاندا، روسيا، الهند، مصر، السعودية، الأردن، لبنان، الجزائر.

يشرف المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي على إصدار المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي العالمي (GAIJI)، والذي تم تصميمه لقياس وتتبع وتصور أداء الشركات الإعلامية في استخدام تقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره والترويج له.

يٌصدر المنتدى سنويا جوائر مختلفة تستهدف لتحفيز صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في صناعة المحتوى العربي.



حول مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي ” AIJRF“

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات.

لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم في أكثر من 20 برنامجا، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي .

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

