دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نجاح إصدار شهادات إيداع بقيمة 170 مليون دولار أمريكي من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي، والخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وتم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج الشهادات الإلكترونية للإيداع والأوراق التجارية الخاص بالبنك في المملكة المتحدة، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للسيولة وتدفقات رأس المال العابرة للحدود.

ويمثل هذا الإصدار محطة مهمة في جهود ستاندرد تشارترد لتوظيف منصة مركز دبي المالي العالمي ضمن استراتيجيته العالمية للتمويل وإدارة الخزينة. ويسهم في توسيع قاعدة التمويل قصير الأجل، وتعزيز القدرة على الوصول إلى السيولة من مصادر إقليمية ودولية، بما يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ربط الأسواق المالية العالمية، ودعم حركة رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وقال كميل الزغبي، رئيس أسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في ستاندرد تشارترد: "تشكل شهادات الإيداع هذه الإصدار الأول في إطار توجه أوسع للبنك في المنطقة، ويعكس تركيزنا المستمر على تعزيز متانة هيكل التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة العالمية. كما يتيح لنا مركز دبي المالي العالمي تنفيذ عمليات تمويل قصيرة الأجل بكفاءة عالية، والاستفادة من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز دورها كمركز يربط بين أسواق رأس المال العالمية والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم."

وأضاف: "يشكل هذا الإصدار، بالنسبة لستاندرد تشارترد، محطة رئيسية في استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل عبر شبكته العالمية وتعزيز مرونة الميزانية العمومية. وهو تجسد كيفية الاستفادة من حضورنا الدولي لربط مصادر السيولة وتوسيع الوصول إلى الأسواق من خلال مراكز مالية عالمية المستوى، مع وجود فرص واعدة لتطوير هذه القدرات مستقبلاً تماشياً مع تطور أسواق رأس المال في المنطقة".

وتوفر شهادات الإيداع والأوراق التجارية أدوات استثمارية قصيرة الأجل قابلة للتداول للمستثمرين المؤسساتيين، ومدعومة من أحد أكثر البنوك الدولية ارتباطاً بالأسواق العالمية. كما تعكس هذه الإصدارات تنامي الثقة في البنية التحتية المالية المتقدمة في دولة الإمارات، والتي تواصل استقطاب المؤسسات والمستثمرين الباحثين عن فرص تمويل متنوعة في المنطقة.

ويؤكد الاستثمار المستمر لدولة الإمارات في أطر تنظيمية عالمية المستوى، وأسواق مالية شفافة، وربط مالي عابر للحدود، مكانتها كنقطة محورية في تدفقات رأس المال العالمية. ومن خلال اعتماد مركز دبي المالي العالمي منصةً لهذا الإصدار، يسهم ستاندرد تشارترد في دعم طموحات الدولة لتعميق دورها في التمويل الدولي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب.

ويؤكد هذا الإصدار ثقة ستاندرد تشارترد الراسخة في دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويجدد التزامه بدعم رؤية الدولة للنمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي على المستوى الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

خالد عبدالله

الرئيس الإقليمي للاتصال المؤسسي

الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار،

الإمارات والشرق الأوسط وباكستان،

متحرك: 00971556557553

البريد الالكتروني: Khaled.abdulla@sc.com

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

