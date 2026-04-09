(أبوظبي ): يترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، وفد المصرف المركزي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المقرر عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

ويضم الوفد كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وستتمثل مشاركة وفد المصرف المركزي في عدد من الاجتماعات الوزارية وجلسات الحوار ضمن منصات مجموعتي العشرين (G20) وبريكس ( (BRICS، واجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية (IMFC) واجتماعات مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP).

وسيركز الوفد خلال هذه المحافل على مناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية ومستجدات الاستقرار المالي والمرونة الإقتصادية، وتحديد أولويات السياسات في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والإسهام الفاعل في التنسيق الدولي للسياسات النقدية والمالية، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين بشأن أفضل الممارسات في مجالات الرقابة والإشراف المالي.

كما سيعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وفود البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء من القطاعين المالي والمصرفي، لبحث آفاق التعاون المشترك، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز متانة النظام المالي العالمي.

وتأتي هذه المشاركة الدورية للمصرف المركزي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك موثوق ومؤثر في دعم الاستقرار المالي العالمي، من خلال مواصلة تطوير بنية تحتية مالية متقدمة، ودعم تبني الحلول الرقمية لرفع كفاءة القطاع المالي، إلى جانب الإسهام في صياغة النقاشات المستقبلية المرتبطة بالتمويل المستدام، وإدارة المخاطر النظامية الناشئة.

-انتهى-

#بياناتشركات