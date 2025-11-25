المنامة، مملكة البحرين: شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مؤسس فريق فيكتوريوس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة أمنيات وفيكتوريوس البحرين لرعاية فريق الدراجات الهوائية استعداداً لموسم 2026.

وحضر مراسم التوقيع، سعادة السيد عبدالله جهاد الزين رئيس مجلس إدارة فريق فيكتوريوس، ومهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات"، وهي محفظة استثمارية متنوعة تضم علامات تجارية متعددة بما فيها "أمنيات".

ووقع الاتفاقية من جانب فريق فيكتوريوس البحرين السيد ميلان إرزان المدير العام للفريق، وبيتر ستيفنسون المدير التنفيذي المشارك في شركة "أمنيات"، وستتولى المجموعة بموجب الشراكة دعم الفريق على المستويين التنافسي والمجتمعي.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن التعاون مع مجموعة "أمنيات" يعكس الالتزام المشترك بالارتقاء بالرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، كما تدعم جهودنا في نشر ثقافة هذه الرياضة وتشجيع الأجيال القادمة على ممارسة ركوب الدراجات الهوائية.

وأشار سموه إلى أن الشراكة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل خصوصًا أن فريق فيكتوريوس البحرين يمتلك تاريخًا ناصعًا من الإنجازات الخارجية، كما أنها تتماشى مع رؤيتنا في الفريق عبر الالتزام بالابتكار والتطوير المستمر.

من جانبه، قال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات": " يتجاوز التزامنا كمطورين حدود التصميم العمراني ليشمل بناء بيئات تشجع أسلوب الحياة النشط والمتوازن والمساهمة بخلق مجتمعات أقوى وأكثر صحة وترابطاً. ويعكس دعمنا لفريق البحرين فكتوريوس تحت رعاية سمو الشيخ، ايماننا بأن الرياضة هي رمز للتميز والقدرة والعزيمة وتلعب دورا أساسيا في الارتقاء بالإمكانات البشرية وتعزيز الصحة والرفاه في مجتمعاتنا."

وبموجب هذه الشراكة، ستدعم "أمنيات" فريق فيكتوريوس البحرين في تمثيل مملكة البحرين والمنطقة في كبرى البطولات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم الشركة في تفعيل جهود الفريق الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ورفع مستوى الوعي بالثقافة الرياضية ورعاية المواهب الرياضية الناشئة لتسهيل تمكينهم من المضي في مسيرتهم نحو الاحتراف.

نبذة عن أمنيات

"أمنيات" هي إحدى العلامات التجارية الأبرز ضمن "مجموعة أمنيات" وهي محفظة متنوعة ومتعددة العلامات التجارية تنشط في قطاعات العقارات، والضيافة، والتجارة والتكنولوجيا. منذ تأسيسها في العام 2005 تتابع "أمنيات" مسيرتها في إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة. وهي تُعد مطوّرًا عقاريًا رائدًا في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لإمارة دبي. ومن خلال إتقانها لفلسفة "فن الارتقاء" ودمجها بين الفخامة الفائقة وأسلوب العيش المُنتقى بعناية، تقدّم تصاميم وتجارب مفصّلة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والتجزئة.

وترتكز فلسفة "أمنيات" على دفع الحدود الفنية في التصميم والحِرفية والتميّز بهدف الارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد قدّمت الشركة تحفًا أيقونية بارزة منها: "ذا أوبوس" و"وان آت بالم جميرا" و "أورلا" و"ذا لانا" .

