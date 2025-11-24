المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام منصة صفاء، المنصة البحرينية الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون وإحدى شركات ممتلكات، كشريك رئيسي لنسخة المنتدى الرابعة التي ستُقام يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين.

ويُقام المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة. وستجمع نسخة 2026 أكثر من 400 من القادة الإقليميين والدوليين تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، لمناقشة الحلول العملية التي تدعم جهود المنطقة للتحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتلعب منصة صفاء دورًا محوريًا في دعم مسار مملكة البحرين نحو الحياد الصفري، من خلال إتاحة منصة موثوقة لقياس الانبعاثات وتقليلها وتعويضها باستخدام أرصدة كربونية دولية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير التحقق العالمية. وتسهم المنصة في دعم التزام البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كما تعزز مشاركة الشركات والأفراد في العمل المناخي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل منصة صفاء مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة طوال عام 2026 على توسيع الوعي حول أسواق الكربون، وأهمية الأرصدة عالية الجودة، وسبل اتخاذ إجراءات مناخية موثوقة. كما سيشجع المنتدى المشاركين على تعويض بصمتهم الكربونية من خلال حاسبات الانبعاثات التي توفرها المنصة، وإمكانية الوصول إلى مشاريع كربونية مؤكدة وذات أثر إيجابي.

وسيُدعى المشاركون إلى تعويض الانبعاثات الناتجة عن رحلات الطيران، والإقامة الفندقية، والتنقل من وإلى موقع الفعالية. وسيتم توفير هذه التعويضات عبر محفظة صفاء من المشاريع الدولية المتوافقة مع أعلى معايير النزاهة البيئية لضمان تحقيق أثر مناخي ملموس.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد طلال العريفي، الرئيس التنفيذي لمنصة صفاء: "تُعد أسواق الكربون أداة أساسية في تسريع العمل المناخي، ونحن في صفاء فخورون في دعم جهود مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري من خلال تطوير الحلول المناخية العملية. وتؤكد شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة التزامنا بتمكين المؤسسات والأفراد من اتخاذ إجراءات مناخية شفافة وعالية الموثوقية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الوعي، وتوسيع نطاق المشاركة، وتشجيع الجميع على الإسهام في رحلة المملكة نحو الحياد الصفري."

ومن جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى:"يسعدنا أن نرحّب بمنصة صفاء كشريك رئيسي لنسختنا الرابعة. وتُعد صفاء عنصرًا وطنيًا مهمًا في تمكين مشاركة المجتمع في التحوّل المناخي للبحرين، وفي إتاحة إجراءات مناخية ذات أثر إيجابي. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تعزيز فهم أسواق الكربون وتشجيع المشاركين في المنتدى على تعويض بصمتهم الكربونية عبر منصة صفاء. فكل خطوة مهمة، وهذا التعاون يساهم في تحقيق أثر حقيقي."

ويتضمن المنتدى الممتد على يومين جلسات رئيسية، وحوارات مباشرة، وندوات رفيعة المستوى، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تُقدَّم بالتعاون مع مؤسسات إقليمية وعالمية، لدعم الشركات والجهات الحكومية في تطوير استراتيجيات الاستدامة، وبناء القدرات، ووضع مسارات عملية للتحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

للاستفسار حول فرص الشراكة أو المشاركة info@sustainmideast.com أو +973 17749759

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يُعد منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز الوعي المناخي ودعم جهود إزالة الكربون داخل القطاع الخاص. يركّز المنتدى على تمكين مسارات الحياد الصفري في اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُنظّم فعالية سنوية رائدة إلى جانب سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة على مدار العام في دول مجلس التعاون الخليجي.

للاستفسارات الإعلامية:

فين مارك كوميونيكيشنس

+973 17749759

info@sustainmideast.com

-انتهى-

#بياناتحكومية