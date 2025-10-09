رأس الخيمة: تستعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2025، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث ستتواصل مع رواد الأعمال والشركات التقنية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود راكز المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي يدعم الابتكار، ويواكب متطلبات النمو الاقتصادي في قطاعات الأعمال الحديثة.

خلال المعرض، يعتزم فريق راكز استعراض فرص التعاون مع المؤسسين والمستثمرين وصنّاع القرار في قطاع التكنولوجيا، من خلال تقديم حلول تأسيس مرنة وخيارات توسع مبتكرة. وتندرج هذه الحلول ضمن بيئة أعمال متكاملة توفّر تراخيص متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وإجراءات تأسيس سريعة، إلى جانب مناطق متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات التقنية.

وتحتضن راكز اليوم مجتمع متنامي من الشركات التقنية العاملة في مجالات عدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية والتقنيات المالية وحلول تكنولوجيا المعلومات وغيرها، ما يعكس تطورها كمركز جذب للمشاريع الابتكارية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "في راكز، نرى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت محركاً رئيسياً للتنمية وتحوّل الأعمال. ومن هذا المنطلق، نحرص على بناء منظومة أعمال تواكب احتياجات الشركات التكنولوجية، وتوفّر لها البيئة المناسبة للابتكار والتوسع. نحن لا نوفّر البنية التحتية فقط، بل نقدّم منصة تدعم الحلول الرقمية، وتستقطب الكفاءات، وتُسرّع نمو المشاريع التي تشكّل مستقبل الاقتصاد الرقمي." وأضاف جلّاد: "مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2025 تعكس التزامنا بمواكبة التحوّل التكنولوجي، وتوفير كل ما تحتاجه الشركات التقنية للانطلاق من رأس الخيمة إلى أسواق أوسع. نحن نؤمن بأن دعم التكنولوجيا يبدأ ببيئة أعمال ذكية، وهذا ما نقدّمه في راكز."

تحظى راكز بمقومات استراتيجية تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التقنية، وتشمل بيئة أعمال مستقرة، وسياسات داعمة للاستثمار، وبنية تحتية رقمية متطورة. وتُجسد مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 التزامها بدعم الابتكار واستقطاب الكفاءات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتدعو راكز رواد الأعمال والمستثمرين إلى زيارة منصتها بالمعرض لاستكشاف فرص تأسيس وتوسيع أعمالهم انطلاقاً من رأس الخيمة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

