الرياض: أعلنت ميراك كابيتال، شركة استثمار سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية، عن إتمام استثمار بقيمة 203 ملايين ريال سعودي (ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي) في شركة درع الأمان الرقمي (DSShield) الرائدة في مجال الأمن السيبراني، في خطوة تعكس التزامها بدعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.

يأتي هذا الاستثمار في وقت تشهد فيه المملكة تسارعًا متزايدًا في تبنّي الحلول الرقمية، وتوسعًا في استخدام الحوسبة السحابية، وتطبيق الأتمتة الصناعية، ما يرسّخ الحاجة إلى منظومة متقدمة للأمن السيبراني قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وخدمة القطاعين العام والخاص بكفاءة واستدامة.

وفي هذا السياق، أفادت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأن القطاع في المملكة سجّل نموًا متزايدًا ليصل إلى 15.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، في مؤشر يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي آمن. كما تصدّرت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2025.

تأسست شركة درع الأمان الرقمي في عام 2020، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها، حيث تتبنى نموذجًا تشغيليًا صُمّم خصيصًا للبيئات التي تُعد فيها الجاهزية، وسلامة الأنظمة، والامتثال عناصر أساسية لاستمرارية الأعمال. وقد نجحت الشركة في تنفيذ برامج ومشاريع للأمن السيبراني تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس قدراتها المثبتة وكفاءتها العالية في التنفيذ عبر قطاعات متعددة.

وتمتد خبراتها لتشمل خدمات الاستشارات وتصميم وربط وبناء الأنظمة والخدمات المدارة بما يمكّن المؤسسات من إدارة مخاطر الأمن السيبراني بصورة شاملة، في ظل التقارب المتزايد بين البيئات الرقمية والأنظمة الأمنية وقواعد البيانات.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درع الأمان الرقمي سراج مرغلاني: "أسسنا درع الأمان الرقمي انطلاقاً من قناعتنا بأن الأمن السيبراني يقوم على الثقة والانضباط وجودة التنفيذ. حيث إن عملائنا يعملون في بيئات لا تحتمل أي هامش للخطأ، وقد حرصنا على بناء شركتنا بما يضمن تقديم نتائج موثوقة تلبي هذه المتطلبات. وتمنحنا هذه الشراكة مع ميراك كابيتال منصة تمكّننا من الاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، وتوسيع نطاق خدماتنا، وترسيخ مكانتنا كشركة وطنية رائدة في مجال الأمن السيبراني، بالتوازي مع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المملكة".

من جانبه، صرح المؤسس والشريك الإداري في ميراك كابيتال عثمان عبدالرزاق الحقيل: "تتمثل مهمة ميراك كابيتال في عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسين طموحين لبناء شركات رائدة في السوق تمثل الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في المملكة. ويعكس استثمارنا في درع الأمان الرقمي التزامنا بتوفير الدعم المؤسسي والإطار الاستراتيجي اللازم لترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في قطاع الأمن السيبراني الإقليمي".

وعلق شريك ورئيس تكوين رأس المال في ميراك كابيتال مهند الفايز: "أثبتت شركة درع الأمان الرقمي نفسها كشريك موثوق لدى الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للتنظيم، في وقت يتسارع فيه الطلب على الحلول الوطنية المبتكرة. سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، مما يتيح لها توسيع عملياتها وتطوير تقنياتها الخاصة، ورسم مسار مستدام نحو الطرح العام في الأسواق المالية".

وسيسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرة شركة درع الأمان الرقمي على توسيع عملياتها التشغيلية، وتطوير منظومتها الاستشارية والتنفيذية، وتوسيع نطاق خدمات الإدارة الأمنية، إلى جانب تسريع وتيرة تطوير تقنياتها الخاصة. كما ستدعم هذه الشراكة خطط الشركة للتوسع في حلول تقنيات التشغيل، وتنمية قاعدة عملائها في القطاعات الحكومية، والبنية التحتية الحيوية، وقطاع الأعمال، مما يمهد الطريق نحو الطرح العام مع دخول الشركة مرحلتها القادمة من النمو.

حول ميراك كابيتال

تُعد ميراك كابيتال شركة استثمارية سعودية متعددة الاستراتيجيات، تركز على الفرص الاستثمارية الواعدة عبر مختلف المراحل والقطاعات. وتستند الشركة في منهجيتها إلى رؤى تقنية عميقة وبحوث سوقية مكثفة، مما يضعها في طليعة التوجهات الرقمية الحديثة، ويمكّنها من تحديد الاستثمارات التي تتماشى مع دورات تبني التقنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. كما تلتزم الشركة بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسين طموحين ومنشآت رائدة تقود عمليات التحول وتساهم في فتح أسواق جديدة، وتمكين النمو المستدام في بيئة يُصاغ فيها مستقبل الأعمال من خلال الابتكار وروح الريادة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.merak.capital

حول شركة درع الأمان الرقمي

درع الأمان الرقمي (DSShield) هي شركة سعودية رائدة في مجال الأمن السيبراني، تتمتع برؤية عالمية وحضور متنامٍ داخل المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 2020 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، وتقدم خدمات متكاملة وشاملة في مجال الأمن السيبراني للجهات الحكومية، ومشغلي البنية التحتية الوطنية الحيوية، والمؤسسات المالية، والشركات الكبرى.

وتتمتع شركة درع الأمان الرقمي (DSShield) بخبرات عميقة في تكامل أنظمة الأمن السيبراني، وخدمات الأمن المدار، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، وأمن الحوسبة السحابية والبنية التحتية، وأمن التقنيات التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، بالإضافة إلى حماية البيانات، مما يمكٌن المؤسسات من تأمين منظومتها الرقمية ودعم التحول الرقمي المرن والمتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

وبالاعتماد على شراكات استراتيجية مع كبرى شركات وتقنيات الأمن السيبراني العالمية، تجمع شركة درع الأمان الرقمي (DSShield) بين أفضل الممارسات الدولية والفهم العميق للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المحلية، مما يرسخ مكانتها كشريك موثوق في حماية الأصول الوطنية ودعم النمو الرقمي الآمن داخل المملكة.

