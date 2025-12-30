أعلنت إم آي تي تكنولوجي ريفيو عن قائمة الفائزين بجائزة "مبتكرون دون 35" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في نسختها الثامنة لعام 2025. وقد اختارت بمساعدة لجنة التحكيم 20 مبتكراً ومبتكرة ممن قدموا مشاريع وأبحاث رائدة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدفع نحو مستقبل أكثر تقدماً.

تنوعت ابتكاراتهم هذا العام بين مجالات التكنولوجيا الحيوية والطب والطاقة والبيئة والكيمياء، ما يعكس اتساع نطاق الإبداع في المنطقة.

الفائزون بنسخة 2025 من جائزة "مبتكرون دون 35"

1. أحمد خالد محمد الزعابي من دولة الإمارات، طالب دكتوراة في علوم وهندسة الأرض بكلية إمبريال كوليدج لندن، طور إطار عمل لتصوير مستوى المسام ومقارنة سلوك الهيدروجين وثاني أوكسيد الكربون مباشرة عند تخزينهما في صخور المكمن بهدف تحسين سلامة تخزين الطاقة النظيفة تحت الأرض وكفاءته.

2. بدر حمزة شيره من السعودية، طبيب وباحث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سديم للبحث والتطوير، أنشأ منصة متكاملة وغير جراحية لعلم الأعصاب تراقب باستمرار صحة دماغ رواد الفضاء وتحللها في ظروف الجاذبية الصغرى باستخدام أدوات جرى التحقق من صحتها خلال أول مهمة فضائية مأهولة للمملكة العربية السعودية.

3. إسلام الخولي من مصر، زميل ما بعد الدكتوراة في علم الأورام بجامعة ماكجيل الكندية، تمكن من اكتشاف علاج محتمل للحد من انتشار أورام الثدي في الجسم عن طريق القضاء على الخلايا السرطانية الكامنة.

4. مريم عودة من فلسطين، باحثة ما بعد الدكتوراة في مركز أبحاث وابتكار الجرافين والمواد الثنائية الأبعاد بجامعة خليفة الإماراتية، طورت نظاماً غشائياً مكهرباً قائماً على المواد الثنائية الأبعاد يدمج بين التخثير والترشيح في وحدة مضغوطة منخفضة الطاقة.

5. فاطمة الرشدان من الأردن، باحثة مشاركة بمرحلة ما بعد الدكتوراة في مختبر روبنسون بجامعة رايس الأميركية، ومهندسة أولى في شركة واجهات الدماغ الحاسوبية العلاجية موتيف نيوروتك، ابتكرت فئة جديدة من الغرسات الإلكترونية الحيوية الخالية من البطاريات التي تستخدم مواد مغناطيسية لتوفير طاقة لاسلكية موثوقة وقدرة على نقل بيانات.

6. مارية بسام الهنداوي من سوريا، باحثة ما بعد الدكتوراة في جامعة نيويورك أبوظبي، ابتكرت حلاً مستوحى من نباتات صحراء الإمارات لالتقاط المياه العذبة من الضباب والرطوبة بهدف مواجهة ندرة المياه في المناطق القاحلة.

7. محمد العيساوي عبد الفتاح معروف من مصر، مؤسس ومدير تشغيلي في شركة أخضر لتكنولوجيا المناخ، أنشأ منصة MRV المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجميع الكربون وتعويضه في السعودية.

8. نادين ناجي يونس من مصر، باحثة ما بعد الدكتوراة في جامعة قطر، طورت منصة اختبار تشخيصي سريع للكشف عن فيروس النوروفيروس بدقة تقترب من نتائج المختبر عند نقطة الرعاية.

9. نور عبد الرحمن من الأردن، باحثة في المواد المتقدمة وتقنيات المياه المستدامة بجامعة خليفة الإماراتية، ابتكرت تقنية تعتمد على مواد مستدامة وعالية الفاعلية لاستخلاص الليثيوم من المياه المالحة بكفاءة وانتقائية.

10. روان الملاحي من الأردن، عالمة أبحاث مختصة في شركة داو الأميركية للكيماويات، طورت منصة غشائية محفزة تدمج بين التحويل الكيميائي والفصل الانتقائي في مفاعل واحد، ما يزيد الكفاءة ويقلل الانبعاثات في عمليات صناعية مثل تحويل البروبان إلى بروبيلين.

11. رزان سالم باهبري من السعودية، باحثة ومرشحة دكتوراة في الهندسة الطبية الحيوية، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة تلعب للتقنيات الطبية المبتكرة، طورت جهازاً طبياً قائماً على الألعاب يساعد مرضى السكتة الدماغية على أداء تمارين تأهيل اليد الموجهة في المنزل مع متابعة طبية عن بعد.

12. بلسم زايد حمدان الكوز من الأردن، زميلة ما بعد الدكتوراة العالمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) السعودية، ابتكرت نظاماً يحول الطائرات المسيرة إلى سرب منسق قادر على تنفيذ عمليات التوصيل وتوفير خدمات اتصال موثوقة بقدرات تتجاوز ما يمكن أن تحققه أي طائرة بمفردها.

13. دينا سمعان من الأردن، المؤسسة المشاركة والمديرة الإدارية لشركة كوين مينا CoinMENA، وهي منصة تداول عملات مشفرة لأكثر من 1.5 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

14. سلمى يونس من مصر، طالبة دكتوراة بجامعة قطر، حاصلة على براءة اختراع لفئة جديدة من الهلامات المعدنية الثنائية الأبعاد الخالية من البوليمرات، تتشكل على هيئة صفائح نانوية لتمكين حلول تجميلية وطبية أكثر نقاءً وأعلى أداءً.

15. عبد الله السلماني من العراق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سبيس بوينت الإماراتية، أطلق سات كيت SatKit، وهي منصة تعليمية عملية تمكن الطلاب من تعلم أنظمة الأقمار الصناعية الصغيرة وبنائها واختبارها.

16. مريم طارق أحمد خليل الهاشمي من دولة الإمارات، أستاذة مشاركة في الهندسة الكيميائية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ابتكرت نهج هندسة مواد يعتمد على التحكم في التبلور لتمكين هياكل مسامية هرمية قابلة للتوسع وعالية الأداء يمكن استخدامها في تقنيات الطاقة النظيفة.

17. نور عيسى الخطيب من فلسطين، باحثة مشاركة ما بعد الدكتوراة بجامعة نيويورك أبوظبي، طورت أدوات محاكاة على المستوى الذري وتقنيات تعلم آلي لتسريع اكتشاف المواد المسامية وفهمها وتصميمها لالتقاط الماء من الهواء وإزالة الملوثات السامة.

18. يو شيانغ ليو من الصين ومقيم في السعودية، طالب دكتوراة في الهندسة الكهربائية والحاسوبية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). ابتكر صن فاي، وهو حل متكامل للأجهزة والبرمجيات يحول مفهوم تعديل ضوء الشمس إلى نظام اتصال عامل للمدن الذكية.

19. هو ويوي من الصين ومقيم في دولة الإمارات، باحث مشارك ما بعد الدكتوراة بجامعة نيويورك أبوظبي، دمج البيانات التجريبية مع المحاكاة الجزيئية الموجهة بالذكاء الاصطناعي لنمذجة هياكل الحمض النووي الريبي والتحكم فيها بدقة لتصميم العلاج من الجيل التالي.

20: جواهر درويش اليماحي من دولة الإمارات، باحثة ما بعد الدكتوراة بجامعة نيويورك أبوظبي، أحدثت ثورة في اللحوم "الحلال" المزروعة في المختبر باستخدام هندسة الأنسجة وتثمين الكتلة الحيوية.

عن جائزة "مبتكرون دون 35"

تعتبر جائزة "مبتكرون دون 35" العالمية من أهم الجوائز التي تبرز إبداعات الشباب في المجالات العلمية والتقنية، وقد كرمت نخبة من الأسماء التي تحولت لاحقاً إلى رموز بارزة في عالم الابتكار. تتفرع عن الجائزة العالمية نسخ محلية في عدة مناطق، منها الجائزة التي تنظمها إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية، إحدى منصات مجرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

