تصاميم إماراتية تمزج التراث بالأصالة تخطف أنظار عشاق المجوهرات في اليابان

الشارقة: شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصتها الرائدة "صاغة الإمارات"، في فعاليات معرض المجوهرات باليابان 2025، أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى قارة آسيا، وجاءت المشاركة التي امتدت خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر، في إطار الخطة الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى فتح آفاق جديدة ومستدامة للمصممين الإماراتيين الموهوبين في الأسواق العالمية.

وضم وفد الغرفة، الذي ترأسته منى سلطان السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الغرفة، مسؤولة منصة "صاغة الإمارات"، كوكبة من المصممات الإماراتيات اللواتي عرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة، ولفتت التصاميم الإماراتية أنظار زوار المعرض والخبراء الدوليين، حيث قدمت مزيجًا فريدًا يجمع بين أصالة التراث الإماراتي وجمالياته، وأحدث خطوط التصميم العالمية، مما أبرز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه صناعة المجوهرات في الدولة وقدرتها على المنافسة عالميًا.

لقاءات عمل ثنائية

وتضمنت مشاركة الوفد برنامجًا متكاملًا من الأنشطة التفاعلية داخل المعرض، شمل عقد لقاءات عمل ثنائية مع كبار المشترين والموزعين، والاطلاع على أحدث التقنيات والتوجهات في السوق الياباني المعروف بتقديره للجودة العالية والتصاميم الفريدة، مما ساهم في تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري وتطوير الصناعة الوطنية، كما شهد الوفد عددًا من الورش الفنية المصاحبة للمعرض، من بينها ورشة للرسم على الزجاج، والتي سلطت الضوء على التقنيات الحرفية الدقيقة المستخدمة في هذا الفن.

رؤية استراتيجية لتمكين الاقتصاد الإبداعي

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المشاركة في معرض المجوهرات باليابان استثمار في المواهب الوطنية ونافذة جديدة للمصممات الإماراتيات على أحد أهم الأسواق العالمية، وتأتي كتجسيد عملي لرؤية الغرفة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة الشارقة ودولة الإمارات، مضيفاً أن قطاع الذهب والمجوهرات قطاع تجاري مهم وجزء حيوي من الاقتصاد الإبداعي ورافد أساسي لصادرات الدولة غير النفطية، ومن خلال منصة "صاغة الإمارات" التي أصبحت نموذجًا ناجحًا في احتضان المواهب، تحرص غرفة الشارقة على بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على تحويل التراث الثقافي إلى قيمة اقتصادية مضافة.

برنامج متكامل لتعظيم الفائدة

من جانبها، قالت منى سلطان السويدي: إن النهج الذي وضعته غرفة الشارقة لمنصة صاغة الإمارات يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الترويج التجاري وبناء القدرات، وأن أعضاء المنصة الذين استفادوا من المشاركات الدولية الناجحة في عدد من معارض المجوهرات الدولية في أوروبا وآسيا، عرضوا في اليابان إبداعات فريدة من تصاميمهم الإماراتية المتميزة، كما تعزز الهدف من المشاركة في المعرض من خلال البرنامج المصاحب الذي حفل بزيارات ميدانية منحت أعضاء الوفد فرصة للتعرف عن قرب على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم وصياغة الذهب، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة والتجارب تسهم في ضمان استدامة تطور إبداع المصممين الإماراتيين وتحولهم إلى أصحاب علامات تجارية راسخة عالميًا.

اطلاع على أفضل التجارب العالمية

وشمل برنامج الوفد زيارات ميدانية استهدفت مؤسسات مرموقة في القطاع، حيث زار الوفد كلية HIKO MIZUNO للمجوهرات في طوكيو، وهي إحدى أعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في العالم، بهدف الاطلاع على أحدث المناهج الأكاديمية والتقنيات المتقدمة في تدريب وتأهيل المصممين والحرفيين، كما نظم الوفد رحلة إلى جزيرة اللؤلؤ التابعة لشركة MIKIMOTO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في زراعة وتسويق اللؤلؤ، وذلك لفهم سلسلة القيمة الكاملة لهذه الصناعة العريقة، بدءًا من أساليب الزراعة المستدامة وصولًا إلى تقنيات التصميم والتسويق الفاخر، في تجربة تعيد إلى الأذهان تاريخ الغوص على اللؤلؤ العريق في دولة الإمارات.

وتُمثل منصة "صاغة الإمارات"، التي أطلقتها غرفة الشارقة منذ عدة سنوات ضمن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، تجسيدًا حقيقيًا لالتزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم بما يمكنهم من لعب دورهم الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة.

-انتهى-

