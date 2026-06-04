الإمارات العربية المتحدة : أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك لمواد المجموعة "A" في الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من 24 يونيو، إلى 3 يوليو 2026.

وبينت الوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026 لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة "B" في الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، إلى جانب تطبيق التقييم الختامي المدرسي (SSA)، للصفين الثالث والرابع في جميع المواد الدراسية، بدلاً من الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025–2026 لهذين الصفين.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستُجرى إلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، لجميع المسارات، في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، إلى جانب تطبيق اختبار كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر. كما أوضحت الوزارة أيضًا أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة سيؤدون جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بإشراف وتنسيق مشترك مع قطاع العمليات المدرسية في الوزارة، مؤكدةً ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار.

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