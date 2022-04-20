• الجناح الوحيد الذي خصص لمؤسسة غير حكومية استقطب 246,720 زائراً على مدار 6 أشهر

• قامت مبادرات دبي العطاء الأربع الرئيسية في معرض إكسبو، بما في ذلك جناح دبي العطاء وقمة ريوايرد ومنتدى صون الكرامة في رواية القصص وإعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم، بتوجيه أنظار العالم الى تحديات التعليم والاتصال ورواية القصص التي تتطلب إجراءات عالمية ملحة

• أطلقت دبي العطاء إطار عمل توجيهي لنظام تعليمي عالمي تم تصميمه لتغيير التعليم من أجل عالم أفضل وأكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي بمسار واضح يسعى للمضي قدماً في إحداث تغيير في التعليم العالمي.

تحت شعار "مستقبلنا إنساني"، استضاف جناح دبي العطاء 246,720 زائراً من جميع الأعمار والجنسيات على مدار 6 أشهر، وكان هو الجناح الوحيد الذي خصص لمؤسسة غير حكومية في هذا الحدث الضخم. وشملت هذه الزيارات 1,275 زيارة مدرسية بمشاركة 21,131 طفلاً الذين قاموا باستكشاف المناطق المختلفة للجناح والتي تسلط الضوء على أهمية التعلم في مراحل مختلفة من التطور وتقدم نظرة خاطفة حول مستقبل التعليم والمهارات والعمل.

واستضاف الجناح أيضاً 537 ورشة عمل تعليمية شارك فيها 10,570 طفلاً، حيث شاركوا في أنشطة تفاعلية أتاحت لهم الفرصة ليصبحوا من صناع التغيير، والمؤيدين لأهمية التعليم في تمكين الأطفال. كما شهد الجناح تنظيم أكثر من 112 حدثاً حضره ما يقارب 2,974 مشاركاً، فضلاً عن ترحيبه بـ130 وفداً من الضيوف رفيعي المستوى والخبراء الاختصاصيين خلال فترة الحدث.

هذا وقد تمت الإشادة بجناح دبي العطاء من قبل جوائز إكسبو العالمية الصادرة عن مجلة "إكزيبيتور" (EXHIBITOR)، والتي قامت بتكريم الأعمال المبدعة في هذا الحدث. وبهذا الصدد، تم ترشيح جناح دبي العطاء لجائزة "اختيار الجمهور لأفضل 40 جناحاً"، وكذلك تم اختياره كمرشح متأهل للنهائيات في عدد من الفئات بما في ذلك "أفضل جناح صغير" و "أفضل الأنشطة (منطقة البداية الصحيحة ومهارات المستقبل)" و "جائزة اختيار المحرر".

معلقاً على مشاركة دبي العطاء في معرض إكسبو 2020 دبي، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "إن نجاح إكسبو 2020 دبي في جمع العالم معاً بروح التعاون والابتكار والطموح يمثل إنجازاً نوعياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بإرث غني ستحتفي به الأجيال القادمة. وانطلاقاً من شعار الحدث "تواصل العقول وصنع المستقبل"، كانت دبي العطاء فخورة بلعب دورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كصوت عالمي داعٍ إلى حشد الجهود بهدف إحداث تغيير في التعليم من خلال عدد من المبادرات الهادفة. وكان الترحيب بالعالم على أبواب

جناحنا وتحفيز وقيادة حركة من شأنها أن تقطع شوطًا طويلاً في إحداث التغيير المنشود في نظامنا التعليمي مسؤولية كبيرة على عاتق دبي العطاء. ونحن فخورون بالوفاء بهذه المسؤولية بنجاح وتحقيق التأثير الذي نطمح إليه من خلال جميع مبادراتنا في إكسبو 2020 دبي".

وأضاف الدكتور القرق: "كان هدفنا من كل هذه المبادرات واضحاً منذ البداية، وهو الانطلاق في مسيرة هادفة وبدء حقبة جديدة من العمل الفاعل من شأنها إحداث تأثير عالمي حقيقي في تغيير مسار التعليم وتمكننا من التقدم نحو أهدافنا المتعلقة بالتنمية البشرية. ونظراً للأوقات العصيبة التي مررنا بها من جائحة ونزاعات، كانت منصة إكسبو 2020 دبي الخيار الأمثل لبدء هذه المسيرة، وها هي تنطلق الآن بخطى ثابتة من خلال مساهمة جميع النتائج الرئيسية لمبادراتنا في تعزيز الخطط الاستراتيجية العملية التي من شأنها السماح للإنسانية بالاقتراب من تحقيق إمكاناتها الجماعية".

تغيير التعليم التقليدي وإعادة التفكير فيه وصياغة مشهده المستقبلي

في محاولتها لتحفيز التغيير الذي نحتاجه بشدة في النظام التعليمي العالمي، استضافت دبي العطاء بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة قمة "ريوايرد" (RewirEd) في ديسمبر 2021 لمعالجة أهم القضايا التي تواجه القطاع.

استضافت القمة التي استمرت 3 أيام 500 متحدثاً من بينهم 7 رؤساء دول و33 وزيراً، وشارك فيها 2,810 فرداً بحضور شخصي و 1,492 بشكل افتراضي، حيث انضموا إلى الجلسات النقاشية والحوارية وحلقات التواصل. ومثّل الحاضرون أكثر من 140 جنسية من أكثر من 256 مؤسسة، مما جعلها حواراً عالمياً حقيقياً وشاملاً تضمن مزيجاً من المحادثات رفيعة المستوى والنقاشات التقنية، مع التركيز بشكل كبير على التعاون والشراكة.

وسيتم إدراج نتائج قمة "روايرد" في تقرير النتائج، الذي تشرف عليه لجنة التعليم التابعة للأمم المتحدة، والذي سيساهم في إثراء قمة تحويل التعليم المقرر عقدها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، معالي أنطونيو غوتيريش في سبتمبر 2022. وسيسلط التقرير الضوء على قضية الاستثمار في التعليم ويوجه دعوة واضحة للعمل مع بدء العد التنازلي حتى عام 2030.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، شهدت قمة ريوايرد إطلاق "إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم"، الذي أعدته منظمة اليونيسكو بالشراكة مع دبي العطاء، لتقديم إطار عمل يهدف إلى ضمان توفير خدمات تكنولوجيا الاتصال التي تعزز حق التعلم. وقد صادق على الإعلان الذي يتماشى بشكل كامل مع "خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي" وتقرير "أجندتنا المشتركة" الذي أطلقه مؤخراً أمين عام الأمم المتحدة، عدد من الجهات العالمية الفاعلة وسيتم تبنيه الآن من قبل المزيد من المؤيدين والداعمين بما في ذلك القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المجتمع المدني.

علاوة على ذلك، شكلت قمة ريويرد منصة هامة لإطلاق مبادرات هادفة أخرى من شأنها أن تلعب دوراً رئيسياً في المساعدة في تغيير التعليم.

وضع كرامة الإنسان في صميم رواية القصص

صون الكرامة في رواية القصص هي منصة للدعوة والتوعية العالمية ومشاركة الموارد والتواصل والعمل من أجل تعزيز الفهم المشترك وتطبيق رواية القصص بطريقة تدعم وتحتفي بكرامة جميع الأشخاص. وبرزت هذه المبادرة الناتجة عن التعاون بين دبي العطاء ومعرض إكسبو 2020 دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أجندة فعاليات معرض إكسبو 2020 الغنية بالبرامج المتخصصة، والتي تعكس مبدأ صون الكرامة في رواية القصص وتحتفي به من خلال الحدث الذي استمر لستة أشهر. واستقطب منتدى صون الكرامة في رواية القصص حضور أكثر من 700 مشاركاً بشكلٍ شخصي وافتراضي، إضافة إلى أكثر من 20 متحدث شاركوا آراءهم حول موضوع تبني نهج صون الكرامة في رواية القصص عبر السياسات والممارسات للمساعدة في إعادة تشكيل طريقة رواية القصص في السياقات الإنسانية والتنموية. وتم تنظيم 13 فعالية في إطار مبادرة صون الكرامة في رواية القصص بحضور أكثر من 3,000 فرداً و 85 متحدثاً وفناناً. علاوةً على ذلك، تعهد حتى الآن 925 فرداً ومنظمة بتبني نهج صون الكرامة قي رواية القصص، مؤكدين التزامهم بالمبادئ العشرة لهذا المنهج.

تعزيز الدور المحوري للتعليم في تحقيق التنمية البشرية

أطلقت دبي العطاء أيضاً كجزء من مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في إكسبو 2020 دبي إطار عمل توجيهي شامل وموجه من أجل العمل للوصول إلى نظام تعليمي جديد يتماشى مع المستقبل ومحوره الإنسان، والذي يهدف إلى إحداث تحوُّل في التعليم على مستوى العالم من خلال وضع الأطفال والشباب في صميم التنمية البشرية.

ورأى هذا الإطار النور بعد سلسلة من النقاشات الموسعة والتواصل قامت بها دبي العطاء مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع التعليم العالمي خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي استمرت خلال مبادرات المؤسسة في معرض إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك جناح دبي العطاء وقمة ريوايرد. أدى الحوار الشامل حول مستقبل التعليم مع الدول الشريكة، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والآليات والشبكات العالمية، والقطاع الخاص، إلى توجيه عملية تطوير هذا الإطار.

ويهدف النظام التعليمي الجديد المقرر الكشف عنه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في شهر سبتمبر 2022 خلال قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المزمع عقدها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، معالي أنطونيو غوتيريش، إلى وضع الإنسانية في صميم التعليم، حيث يوجه الاهتمام نحو تحويل التعليم العالمي وإعداد أفراد مستعدين للمستقبل بما يحمله من فرص، وذلك من خلال ترسيخ الكفاءات الأساسية التي ستمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم الكامنة. كما ينصب تركيزه على الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة من خلال تسهيل الوصول إلى فرص التعلم الرسمية عبر العديد من المسارات التي تُتوج في نهاية المطاف بحصولهم على شهادة معتمدة تمكنِّهم من الوصول إلى فرص مماثلة لأقرانهم الذين انضموا إلى التعليم الرسمي.

وتم إنشاء إطار العمل هذا استناداً إلى نظام جديد من الشراكات وإشراك الأطراف الفاعلة مع الجهات التعليمية الفاعلة الجديدة على نحو يمَكِّن كل مجتمع، أو مدينة، أو دولة من اعتماد نظم التعليم، وتعديلها، وتخصيصها، وتحويلها بطريقة تحقق طموحاتها، مما يسمح للإمكانات البشرية بالازدهار وإنشاء عالم أكثر مرونة واستدامة للجميع.

#بياناتحكومية

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حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء" - جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"- على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة ,والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي عضو في إدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المنظمة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae