الإمارات العربية المتحدة، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني والمرافق، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، وتعزيز جاهزية الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

وسيكون لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرونة في تطبيق نماذج التعليم الهجين والتعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة، بما يراعي جاهزية كل مؤسسة ومتطلبات التنفيذ الأكاديمي المنظم.

وتواصل مؤسسات التعليم العالي، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، متابعة تنفيذ خطط الاستعداد والتشغيل، بما يكفل انسيابية العودة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

