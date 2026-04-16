دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".

يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم.

وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.

وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.

كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من ,000270 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

شترين ويدعم النمو المستدام لسوق العقارات في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2026: وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".

يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم.

وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.

وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.

كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من ,000270 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.

