ابوظبي، الامارات العربية المتحدة،: يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليار درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة
وسلّطت المشاريع التي موّلها الصندوق الضوء على عمق الشراكة الإماراتية الأردنية، عبر مبادرات نوعية شملت مركز الصحة الرقمية الأردني "المستشفى الافتراضي"، ومشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة، وطريق عمّان التنموي، ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة، إلى جانب مشروع سد كفرنجة، بما دعم قطاعات الصحة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية.
وتعكس هذه المشاريع التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة في الأردن، وترسيخ نموذج عربي قائم على الشراكة والتكامل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق تنموية جديدة تخدم المجتمعات وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.
