دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت Halo AI، المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوكيلي للتعاون بين العلامات التجارية وصُنّاع المحتوى، عن تعيين روحانا الحاج شريكًا معاوناً (Associate Partner) في خطوة تعكس التزامها ببناء منظومة تضع صُنّاع المحتوى في صميمها، مدعومة بالتكنولوجيا والرؤية الإنسانية.

ومنذ انضمامه إلى Halo AI في مطلع عام 2025، شكّل روحانا قوة دافعة وراء توسّع المنصة، حيث ساهم في تعميق العلاقات مع صُنّاع المحتوى في المنطقة، وصياغة الهوية الثقافية للعلامة، وفتح آفاق لشراكات استراتيجية تجمع بين التكنولوجيا والثقافة الإبداعية. وفي منصبه الجديد، سيواصل توسيع شبكة صُنّاع المحتوى على المنصة، وقيادة المبادرات المجتمعية، وتعزيز مكانة Halo AI كشريك موثوق لصُنّاع المحتوى، إلى جانب كونها شركة تقنية، مع استمرارها في التوسع عالميًا. وتُعد رؤيته الإبداعية وعلاقاته الواسعة داخل مجتمع صُنّاع المحتوى عنصرًا محوريًا في حضور الشركة في السوق.

يمتلك روحانا الحاج خبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجالات الإعلام الرقمي، والإخراج الإبداعي، وإنتاج المحتوى، واستراتيجيات إدارة المواهب. وقد قاد مبادرات محتوى مؤثرة في منطقة الخليج، وعمل مع علامات عالمية مثل PlayStation وSamsung وTiffany & Co. وBulgari، إلى جانب تعاونات تحريرية مع عدد من أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في أسلوب الحياة والرفاهية في المنطقة. وخلال فترة عمله في ITP Media Group، قاد إطلاق منصة ITP Originals التي حققت أكثر من ملياري مشاهدة وجذبت أكثر من 6 ملايين مشترك عبر منصات مثل يوتيوب وميتا وسناب شات وتيك توك.

وبعيدًا عن مسيرته المهنية، يُعرف روحانا بدوره الفاعل في العمل المجتمعي، حيث يحرص على توظيف منصته لدعم التوعية بالصحة النفسية وتعزيز المبادرات الشمولية.

وقال رامي سعد، الشريك المؤسس ورئيس تطوير الأعمال في Halo AI: "منذ انضمام روحانا إلى Halo في بداية 2025، لعب دورًا مهمًا في دفع نمو الشركة. يتميّز بروح المبادرة وسرعة التنفيذ، إلى جانب إبداعه واهتمامه الحقيقي بالمجتمع من حوله. هذا التعيين يعكس الأثر الذي أحدثه حتى اليوم، ويؤكد الدور الكبير الذي سيواصل القيام به في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال روحانا الحاج: "اقتصاد صُنّاع المحتوى يدخل اليوم مرحلة جديدة، تتطلب تنظيمًا أوضح ونماذج أكثر عدالة واستدامة. خلال السنوات الماضية، عملت عن قرب مع صُنّاع المحتوى والمشاهير، وساهمت في تطوير فرص تجارية وتحريرية لهم، إلى جانب بناء علامتي الشخصية كصانع محتوى. وهذا ما جعلني أُدرك أهمية وجود منصة تعمل معك كشريك، لا مجرد أداة. وهذا ما تبنيه Halo AI اليوم: بنية تحتية تساعد صُنّاع المحتوى على النمو بشكل مستدام. وأنا متحمس لهذه الخطوة الجديدة، وللمساهمة في بناء منصة لا تكتفي بتوسيع الحملات بذكاء، بل تُحدث أثرًا حقيقيًا لدى الأفراد والمجتمعات."

ومع استعداد Halo AI لمرحلتها التالية من النمو، أعلنت الشركة عن تحقيق نمو بمعدل 2.7 مرة في عدد التعاونات بين صُنّاع المحتوى خلال يناير 2026، كما تواصل توسّعها في السوق الأمريكية، مما يعزز مكانتها كمنصة توظف التكنولوجيا لتمكين الإبداع ونمو صُنّاع المحتوى.

نبذة عن Halo AI:

Halo AI هي منصة متقدمة للتواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI)، مصممة لربط العلامات التجارية بسلاسة مع صُنّاع المحتوى من فئة النانو والمايكرو. تعمل كشريك ذكي في عملية التعاون، حيث تتخذ قرارات ذاتية بشأن مطابقة العلامات التجارية مع صُنّاع المحتوى، وتحسّن أداء الحملات الإعلانية في الوقت الفعلي، وتحقق باستمرار نتائج نوعية غير مسبوقة. تفتح Halo آفاقًا جديدة من الكفاءة والتفاعل القائم على القيمة، وتُبسّط سير العمل بما يساهم في تحقيق أقصى عائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS).

تتيح المنصة لصُنّاع المحتوى والعلامات التجارية التعاون في بيئة متكاملة تحقق النجاح للطرفين، بينما تدير المنصة كل شيء آخر تلقائيًا.

