تستهدف المبادرة نحو 25,000 متعامل للاستفادة فورًا من الدعم المالي وخدمات مصرفية ذات أولوية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالميًا والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة دعم مالي مخصصة لأبطال الخطوط الأمامية في الدولة تحت شعار “نقف مع أبطالنا، صفًا واحدًا"، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم الوطن وتقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية، لمواصلة أداء واجبهم بمسؤولية وإخلاص في مختلف المواقع الحيوية والظروف الاستثنائية.

وتم تصميم هذه المبادرة لتقديم دعم فعّال وفوري، حيث توفر باقة متكاملة من التسهيلات المالية والمزايا المصرفية التفضيلية للكوادر المؤهلة ضمن عدد من الوزارات والجهات الحيوية، بما يسهم في دعم استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية، تقديرًا لدورهم المحوري في خدمة المجتمع وانسجامًا مع حرص البنك والتزامه المستمر بدعم الأولويات الوطنية.

تستهدف المبادرة دعم نحو 25,000 من متعامليه الحاليين المؤهلين ضمن الخدمات المصرفية للأفراد، على أن تستمر حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة.

وفي إطار هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من مجموعة من التسهيلات التي تغطي الاحتياجات المصرفية اليومية الأساسية، بما في ذلك تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على بعض منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات، دون أرباح أو رسوم، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة. كما تشمل المبادرة إعفاءات من الرسوم على بعض البطاقات، إضافة إلى دعم تعليمي من خلال خطة سداد ميسّرة للرسوم الدراسية لمدة ستة أشهر بدون رسوم.

أما بالنسبة للمتعاملين الجدد، فتتجاوز المبادرة نطاق الانضمام الأولي لتقدم قيمة مضافة عبر مجموعة من المنتجات الرئيسية، تشمل خدمات صرافة مجانية في جميع فروع دبي الإسلامي في أنحاء الدولة، وتمويلاً سكنيًا بدون رسوم، وأسعار تفضيلية على حلول التمويل للأفراد وخدمات الثروات والاستثمار المختارة. وقد تم تصميم هذه العروض بما يتماشى مع إطار تصنيف المتعاملين في دبي الإسلامي وشروط المبادرة، ليوفر تجربة مصرفية متميزة قائمة على تلبية الاحتياجات. وتمتد مزايا هذه المبادرة لتقدم للمتعاملين الجدد 50 جائزة إضافية مخصصة لهم تبلغ قيمة كل منها 10 غرامات من الذهب ضمن حملة البنك الحالية "اربح حتى 10 كيلوغرامات من الذهب"، بالإضافة إلى مزايا معززة لأصحاب الحسابات المحولة للبنك تقدم لهم مكافأة انضمام إضافية قدرها 20% على حساب الراتب DIB XTRA.

وفي تعليقه على المبادرة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: "يجسد أبطال الصفوف الأمامية أسمى معاني الالتزام والعطاء والمسؤولية، ويعكسون نموذجًا مشرّفًا لما تتميز به دولة الإمارات من جاهزية وتكاتف ووحدة في مواجهة مختلف الظروف. وفي الأوقات التي تتجلى فيها التحديات أو يهدد فيها استقرار الوطن، تبرز مسؤولية المؤسسات في الاستجابة بوضوح ورؤية ثاقبة ودعم ملموس. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة كفرصة حقيقية لنجدد الزامنا ودعمنا للبلاد من خلال تقديم تسهيلات دعم مالي عملي وملموس، تقديرًا لجهود الصفوف الأمامية ودورهم الحيوي، ما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز استقرارهم المالي.

وبصفتنا البنك الإسلامي الرائد في الدولة، يواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مالية مسؤولة قائمة على القيمة، تتماشى مع الأولويات الوطنية وتواكب الاحتياجات المتطورة والمتنامية للمجتمعات التي نخدمها".

وامتدادًا لجهوده المستمرة في خدمة المجتمع، يواصل دبي الإسلامي أداء دور فاعل في دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال مبادرات تجمع بين الحلول المصرفية والأثر الإيجابي. كما يؤكد البنك التزامه بالمسؤولية المؤسسية كشريك موثوق على المدى الطويل، من خلال تقديم دعم يتسم بالمرونة والمسؤولية ويتماشى مع الأولويات الوطنية.

لمزيد من المعلومات حول معايير الأهلية والشروط والأحكام الكاملة للمبادرة الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: https://www.dib.ae/

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 110 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12,000 موظف وأكثر من 540 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

تابعونا على القنوات الاجتماعية لدبي الإسلامي:

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

YouTube

للمعلومات الصحفية، يرجى الاتصال بـ:

دبي الإسلامي

جواهر الشامسي

مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة

بريد إلكتروني: jawaher.alshamsi@dib.ae

ويبر شاندويك

تميم القنطار

مدير علاقات عملاء

بريد إلكتروني: TAlkintar@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات