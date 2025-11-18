دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة نيويورك بمشاركة 17 مسؤولاً يمثلون غرف تجارة وهيئات ترويج تجارية أمريكية وذلك بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وانعقدت طاولة النقاش المستديرة بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي نظمته غرف دبي في نيويورك مؤخراً، وناقشت فيها آفاق تطوير العمل المشترك بين غرف دبي ونظيراتها من الغرف والهيئات التجارية الأمريكية، واستعراض أهم الفرص المشتركة للشركات والمستثمرين في دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت الفعالية سبل تعزيز القدرة التنافسية عبر الحدود وتطوير التعاون الاقتصادي في ظل مشهد عالمي سريع التطور، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، واستكشاف سُبل دعم الابتكار وتوسيع الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والتجارة الرقمية.

واطلع المشاركون عن كثب على النموذج المتكامل الذي تقدمه دبي في بناء بيئة أعمال متكاملة ومحفّزة على الابتكار والاستثمار، حيث تم تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتقنيات المستقبلية، وما توفره من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تعزز من قدرتها على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. كما تناولت المناقشات رؤية دبي الاستباقية في استشراف التحولات الاقتصادية العالمية وتبنيها لسياسات تدعم التحول الرقمي والاستدامة، مما يجعلها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة نموذج جديد للتعاون الاقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

واستعرض المشاركون النمو المتسارع في التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة، وبحثوا كيفية الاستفادة من تدفقات رأس المال والشراكات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية لتسريع نمو القطاعات الحيوية. كما تطرقت النقاشات إلى تطوير آليات مشتركة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الشراكات الصناعية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز تنقل المواهب.

وشكّلت طاولة النقاش المستديرة فرصة مميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبحث سبل بناء شراكات مستدامة تدعم أهداف النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث بحث المشاركون آليات العمل الضرورية لابتكار مبادرات وبرامج مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة داعمة للشركات الأمريكية ونظيراتها في دبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في ظل تزايد زخم العلاقات الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة.

للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com

-انتهى-

#بياناتحكومية