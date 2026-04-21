تواصل الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة كونها الجهة الوحيدة النشطة في سوق الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي عالميًا، بما يضمن استمرارية الوصول إلى السوق في ظل تصاعد التقلبات

كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، باعتبارها جهة عالمية رائدة في إصدار أدوات السيولة القصيرة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمامها بنجاح عملية إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 1.286 مليار دولار أمريكي، موزعة على خمسة آجال استحقاق، هي: أسبوعان، وشهران، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر.

وقد جرى تسعير السلاسل الخمس على أساس تنافسي على النحو التالي:

4.00٪ بقيمة 348 مليون دولار أمريكي (أجل أسبوعين)؛ 3.95٪ بقيمة 339 مليون دولار أمريكي (أجل شهرين)؛ 4.00٪ بقيمة 350 مليون دولار أمريكي (أجل ثلاثة أشهر)؛ 4.10٪ بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي (أجل ستة أشهر)؛ 4.10٪ بقيمة 44 مليون دولار أمريكي (أجل تسعة أشهر).

وقد شهد المزاد إقبالًا قويًا من المستثمرين العالميين، حيث بلغت قيمة العطاءات نحو 3 مليارات دولار أمريكي، بما يعادل معدل تغطية قوي قدره 2.33 مرة، وهو ما يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه أدوات الهيئة القصيرة الأجل عالية الجودة، رغم ما تشهده الأسواق من تقلبات.

تُمثّل إصدار اليوم ثامن مزاد لصكوك الهيئة منذ بداية العام، ليصل إجمالي الإصدارات في عام 2026 إلى 9.32 مليارات دولار أمريكي، موزعة على 37 سلسلة صكوك بآجال استحقاق متنوعة. وقد جرى تنفيذ جميع الإصدارات في إطار برنامج الصكوك قصيرة الأجل البالغ 8.5 مليارات دولار أمريكي، والمصنّف بدرجة "A-1" من قبل S&P Global Ratings ودرجة "F1" من قبل Fitch Ratings.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات محدثة عن مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية:

تويتر: https://twitter.com/theiilm

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm

-انتهى-

#بياناتشركات