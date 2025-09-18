تمكنت شركة "سوليدرتي البحرين" من تعزيز التوظيف والتطور الوظيفي لأكثر من 100 موظفًا بحرينيًا وذلك عبر برامج صندوق العمل "تمكين" المتعددة.

ويأتي دعم “تمكين” للكوادر الوطنية العاملة في شركة “سوليدرتي البحرين” تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

حيث يساهم هذا الدعم في تعزيز قطاع الخدمات المالية والتأمين والذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17.4% وذلك بحسب الربع الأول من هذا العام. وتواصل "تمكين" دعمها للمؤسسات المحلية الملتزمة بصقل مهارات الكفاءات المحلية العاملة بها ودعم تطورهم المهني، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف صندوق العمل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "سوليدرتي البحرين" تعد من أبرز شركات التأمين التكافلي في مملكة البحرين، حيث تقدم حلولاً متعددة في مجالات التأمين على الحياة والتأمين العام وغيرها. وتسعى المؤسسة إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

