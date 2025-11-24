افتتح صندوق العمل "تمكين" جناح مملكة البحرين في معرض “بيج 5 جلوبال” 2025، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك بمشاركة 10 مؤسسات بحرينية من مختلف الأحجام والمراحل التنموية في قطاع البناء والإنشاءات.

ويُعد معرض “بيج 5 جلوبال” أحد أبرز وأكبر الفعاليات العالمية في قطاع البناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 85 ألف زائر دولي ،ويستضيف ما يزيد عن 500 متحدث لمناقشة أبرز التحديات وأحدث الابتكارات في القطاع، ويجذب أكثر من 2.8 ألف مشارك دولي، هذا إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المستدامة في مجالات الهندسة والبناء والإنشاءات.

ويأتي دعم "تمكين" للمؤسسات البحرينية المشاركة في معرض “بيج 5 جلوبال “تماشياً مع أولوياتها الإستراتيجيّة للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وتواصل "تمكين" دعمها للمؤسسات البحرينية الساعية إلى تعزيز حضورها محليًا ودوليًا، وذلك عبر تهيئة فرص التواصل وبناء شراكات إستراتيجية مع أبرز الشركات والموردين العالميين، بما يسهم في توسيع آفاق نموها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويُسهم هذا الدعم في إثراء قطاع التشييد المتنامي في المملكة، ودعم جهوده في توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، هذا إلى جانب تحفيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث سجل القطاع مساهمة بلغت 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

