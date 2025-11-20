وقعت غرفة عجمان اتفاقية تعاون مع "منصة حكومة 01"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الموارد البشرية والأداء المؤسسي، دعما لتحقيق رؤية غرفة عجمان والاهداف المؤسسية للغرفة.

وقع الاتفاقية، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، والدكتور سعيد الظاهري ـ الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في منصة حكومة 01، وحضر التوقيع في مقر الغرفة، عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي وفيصل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة عجمان، ومحمد أحمد البدوي ـ مالك شركة اكسانتيوم للاستشارات.

ونصت اتفاقية التعاون على تعزيز التعاون والشراكة في مجالات توظيف الممارسات الابتكارية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي للخدمات والعمليات، وتطوير قدرات وكفاءات موظفي الغرفة في مجالات التفكير الابتكاري والمعرفة الرقمية من خلال الاستفادة من خدمات "حكومة 01"، وإتاحة الفرصة لموظفي غرفة عجمان من المشاركة في الأنشطة والفعاليات والورش والبرامج التدريبية المتنوعة التي توفرها المنصة.

وتحتوي منصة حكومة 01 على مرصد دولي رقمي للممارسات الحكومية الرائدة، وأبرز توجهات الثورة الصناعية الرابعة بحيث تضم أكثر من 3,000 ممارسة وتوجه تحدث بشكل يومي، وتوفر كذلك مختبراً افتراضياً يمكن لموظفي الغرفة استخدامه في إجراء جلسات العصف الذهني، ومختبرات الابتكار والأنشطة ذات الصلة، وتضم المنصة كذلك مجموعة ثرية من أدوات ومرجعيات الابتكار الحكومي بالإضافة إلى برامج تدريبية ومصادر تعليمية.

وأكد علي راشد الكيتوب، أن اتفاقية التعاون تمثل خطوة هامة في تطوير خدمات ومبادرات غرفة عجمان، وتقديم قيم مضافة لمجتمع الأعمال في الإمارة بشكل عام، ولأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص على وجه الخصوص، الأمر الذي يدعم جهود الغرفة في تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بما يواكب رؤية عجمان 2030.

وأشار إلى أن الخدمات الحكومية باتت تتسم بالابتكار والتطور المتسارع والتحول الرقمي الشامل، وأكد أن غرفة عجمان تحرص على تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة دعما لجهودها في تعزيز كفاءة خدماتها وتطوير منظومة العمل والخدمات بشكل مستدام.

من جانبه أكد الدكتور سعيد الظاهري، أن "منصة حكومة 01" تمتلك منظومة متكاملة من الأدوات الرقمية، وخبرات واسعة لدعم جهود الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتميز المؤسسي، مؤكدا أن التعاون بين غرفة عجمان والمنصة سيمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير العمليات والخدمات.

-انتهى-

#بياناتحكومية