مسقط، سلطنة عُمان : أعلنت يانغو عُمان ، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية، عن شراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية لإطلاق برنامج تجريبي يمتد لستة أشهر، يهدف إلى تمكين النساء العُمانيات من العمل كسائقات شريكات ضمن خدمة سيارات الأجرة المخصصة للنساء فقط.

يهدف البرنامج الذي أطلقته شركة "يانغو رايد" لخدمات النقل التشاركي إلى استقطاب 40 امرأة في مرحلته الأولى، مع خطط لتوسيع المشاركة لتصل إلى 150 سائقة إجمالاً. كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص دخل إضافية في قطاع النقل.

سيتلقى المشاركون تدريباً في مجالات خدمة العملاء، والإدارة المالية، وتشغيل التطبيق، بالإضافة إلى دعم لوجستي مستمر طوال فترة مشاركتهم الفعّالة في المنصة. وتتيح هذه المبادرة للنساء الانضمام إلى الخدمة المخصصة للنساء فقط، والتي تربط الراكبات بالسائقات.

وفي تعليقها على الشراكة، قالت شيخة أمبوعلي، المديرة العامة لشركة يانغو عُمان: "في يانغو عُمان، ننظر إلى قطاع التنقل باعتباره قطاعاً متطوراً تزداد أهميته للمشاركة الاقتصادية. ومع استمرار تطور السوق، تبرز حاجة متزايدة لضمان أن يعكس هذا التوسع تنوع المجتمعات التي يخدمها. إن تعاوننا مع وزارة التنمية الاجتماعية ينطلق من هذا المنظور، مع التركيز على الإسهام في بناء مشهد تنقل أكثر توازناً وتعبيراً عن التنوع. ومن خلال العمل الوثيق مع الجهات الحكومية، نهدف إلى دعم نماذج تعزز تنويع القوى العاملة بما يتماشى مع أولويات التنمية طويلة الأمد في سلطنة عُمان".

وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية: "تمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر العُمانية من خلال توفير فرص جديدة لكسب الرزق، لا سيما للنساء. وتركّز وزارة التنمية الاجتماعية على ضمان أن تُسهم هذه الفرص بشكل فعّال في تحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد والرفاه الاجتماعي. ومن خلال دعم مثل هذه المبادرات، نهدف إلى تمكين الأفراد من بناء سبل عيش مستدامة والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم".

يهدف البرنامج إلى تلبية الطلب المتزايد على خيارات النقل المصممة خصيصًا للنساء، وزيادة عدد السائقات على المنصة، بما يسهم في تحسين توافر الخدمة وتغطيتها. وتعتزم يانغو عُمان ووزارة التنمية الاجتماعية توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى، بما في ذلك شمال الباطنة، بعد المرحلة الأولى.

يتماشى المشروع مع رؤية عُمان 2040، التي تُعطي الأولوية لتنويع القوى العاملة وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

عن مجموعة يانغو:

هي منظومة تكنولوجية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية التي تخدمها. وبالتزام راسخ بالابتكار، تعمل يانغو على إعادة صياغة وتعزيز أحدث التقنيات المتقدمة حول العالم لتصبح خدمات يومية متكاملة وسلسة عبر مختلف المناطق. وتسعى من خلال مهمتها إلى سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، من خلال تعزيز الروابط وتحسين التفاعل بين الثقافات و تحسين جودة تجارب الحياة اليومية.

