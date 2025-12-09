في مشهد يعزز جسور التعاون العربي في مجال العمل الشبابي، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية؛ استقبلت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة، وفداً من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة الريادية لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ودورها المحوري في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، وقادرة على قيادة المستقبل.

وتأتي هذه الزيارة خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر 2025، ضمن برنامج تبادل الخبرات والتجارب المشترك بين مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، الذي يهدف إلى ترسيخ التعاون والشراكة الفعّالة بين الجانبين، وفتح آفاق رحبة لإطلاق مبادرات مستقبلية، ترتكز على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة التي تعزز منظومة التنمية الشاملة للارتقاء بخبرات أبناء الشارقة والمملكة المغربية، وتأهيل قيادات شبابية قادرة على التأثير الإيجابي في خدمة مجتمعاتهم.

وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومدراء مؤسسات ربع قرن المتمثلة في أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

بينما ضم الوفد الزائر السيدة كنزة أبو رمان، مديرة قطاع الشباب في وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، وعدد من رؤساء الأقسام الاستراتيجية والتنفيذية بالوزارة.

وفي كلمة حملت روح الأخوة العربية خلال الافتتاح الرسمي للبرنامج، رحبت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالوفد الزائر ضيوف الشارقة قائلة: "إن لقاءنا اليوم ليس لقاء وفود رسمية فحسب، بل صلة رحم تجمع بين بلدين تربطهما محبة صادقة وإيمان راسخ بدور الشباب في تشييد الغد وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة".

وأشارت باعتزاز إلى الزيارة الكريمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إلى المملكة المغربية مؤخراً، مؤكدة أنها حملت رسائل صادقة وجسّدت المكانة المتميزة للمغرب في قلب الشارقة وقيادتها وقد أسهمت تلك الزيارة في فتح مسارات جديدة للتعاون الثقافي والاجتماعي وتعزيز مبادرات تمكين الأسرة والشباب.

كما لفتت إلى الزيارة الأخيرة لوفد مؤسسة ربع قرن إلى المملكة المغربية، والتي أتاحت الفرصة للاطلاع على المبادرات الرائدة في قطاع الشباب بالمملكة، مؤكدة أن التجارب المغربية ثرية وملهمة، وستكون أساساً لتطوير برامج وصياغة مشاريع مشتركة تخدم شباب البلدين".

ويمتد برنامج الزيارة على مدار أسبوع كامل، يتيح للوفد الزائر صورة متكاملة وواقعية للمنظومة الشمولية لمؤسسة ربع قرن، عبر جولات تشمل مؤسسات ربع قرن المتمثلة في "أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات"، إلى جانب مراكز ربع قرن التخصصية في العلوم والتكنولوجيا، المهارات الحياتية، الموسيقى والمسرح وفنون العرض، بما يُلقي الضوء على النهج الاستراتيجي المتكامل للمؤسسة، الذي يرتكز على ترسيخ القيم، وتنمية وتطوير المهارات واكتشاف المواهب ودعم القدرات لبناء شخصية الإنسان، و"مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي"، ودورها البارز في بناء شخصية الأطفال والشباب الإبداعية والابتكارية، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال ثقافة صناعة الفن الإعلامي لدى الأطفال والشباب

كما يشمل جدول أعمال الوفد زيارة مجموعة من مؤسسات الشارقة الرائدة، من بينها مفوضية كشافة الشارقة للاطلاع على منظومة المهارات الكشفية وصناعة القيادات الميدانية، إضافة إلى زيارة مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة الذي يمثل نموذجاً نوعياً في تمكين المرأة رياضياً، علاوة على زيارة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للتعرف على التجربة العلمية الخاصة بمشروع "الشارقة سات"، واستكشاف جهود الإمارة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على خوض مجالات الفضاء والتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الإماراتية – المغربية، وترسخ القناعة المشتركة بأن صناعة المستقبل تبدأ من الاستثمار في طاقات الشباب، وتبادل المعرفة، وتوحيد الرؤى نحو مستقبل عربي أكثر ازدهاراً.

