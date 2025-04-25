عمّان: افتتحت معالي وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني يوم الخميس الموافق 24 نيسان 2025، محطة شمس المطار للطاقة في مطار الملكة علياء الدولي بقدرة 4.8 ميجاواط، والتي تُعدّ مشروعًا بارزًا يدعم الطموحات الوطنية الأردنية الرامية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، كما يعزّز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه رائدًا إقليميًا في تشغيل المطارات المستدامة. أُقيمت مراسم التدشين في موقع المحطة بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناندو إتشيجاراي، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب الشركة المطورة للمشروع، وكبار المسؤولين الحكوميين، والجهات المختصة بشؤون المطار، فضلًا عن الشركاء الاستراتيجيين.

أُنشئت محطة شمس المطار للطاقة في مطار الملكة علياء الدولي على مساحة تُقدّر بحوالي 65,000 متر مربع من الأراضي غير المستغلة سابقًا؛ حيث تستفيد من أشعة الشمس الوفيرة على مدار العام في الأردن لإنتاج أكثر من 10.5 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء سنويًا، ما يغطي نحو 25% من إجمالي احتياجات مجموعة المطار الدولي التشغيلية من الطاقة، أي ما يعادل تزويد أكثر من 3,000 منزل بالكهرباء. ونظرًا لعدم وجود أي انبعاثات خلال فترة التشغيل، سيسهم المشروع في تقليص ما يُقارب 6,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن تحقيق وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل في تكاليف الكهرباء.

عملت شركة "شمس المطار للطاقة" على تصميم المشروع وإنشائه وتشغيله، وهي مملوكة بالكامل لشركة "قعوار للاستثمار". ويمكّن المشروع مطار الملكة علياء الدولي من إنتاج طاقة نظيفة داخل الموقع، دون التأثير على سير العمليات التشغيلية فيه. ومن خلال استبدال مصادر الطاقة التقليدية بالطاقة الشمسية، يوفر المشروع حلًا عمليًا وفاعلًا لتحديين مزدوجين: تزايد الطلب على الكهرباء، والحاجة إلى استدامة بيئية.

وبوصفه أحد أكبر المطارات العاملة بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح مطار الملكة علياء الدولي اليوم مرجعًا لكيفية دمج مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة المتجددة بطرق قابلة للتكرار والتوسع. ويُسهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأردن في مجال الطاقة المتجددة، ويشكّل أنموذجًا يُحتذى به لمبادرات مماثلة في قطاع الطيران وغيره من القطاعات على المستويين المحلي والإقليمي.

تُعدّ هذه المبادرة الريادية عنصرًا محوريًا في الاستراتيجية البيئية الشاملة التي تتبعها مجموعة المطار الدولي، وتدعم خريطة طريق مطار الملكة علياء الدولي نحو تحقيق الصفر الصافي لانبعاث الكربون بحلول عام 2050، كما تؤكد دور المطار في قيادة التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتركّز الاستراتيجية أيضًا على الحد من الآثار البيئية حول المطار وإدارتها بشكل أفضل، بما في ذلك التلوّث الهوائي والضوضائي، مما يخدم جميع الأطراف المعنية، لا سيّما المجتمعات المجاورة وشركات الطيران الشريكة.

وصرحت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني خلال الحفل بأن افتتاح هذه المحطة يمثل إنجازًا نوعيًا يجسد التزام الأردن بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز موقع مطار الملكة علياء الدولي بوصفه واحدًا من أكبر المطارات العاملة بالطاقة الشمسية في المنطقة.

وأكدت أن المشروع يعزز جهود المملكة في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، ويقربنا من هدف الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، بما ينسجم مع الرؤية الملكية والتوجهات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية.

وأضافت التهتموني أن وزارة النقل تدعم بكل قوة المبادرات الريادية التي تُسهم في تطوير منظومة النقل الوطنية وفق أسس مستدامة وذكية، وهذا المشروع يُعدّ نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية والبيئية للمملكة.

وعلّق فرناندو إتشيجاراي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي، قائلًا: "إن تدشين محطة شمس المطار للطاقة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع فحسب، بل يعكس رؤية الأردن لمستقبل أكثر خضرة واستدامة ومرونة. بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، يتحمّل المطار مسؤولية تتجاوز الربط بين الشعوب والثقافات والاقتصادات. نحن هنا لنكون قدوة يُحتذى بها، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في دفع قطاعنا، والأردن بأكمله، نحو المستقبل. ومن خلال تسخير طاقة الشمس، يعزّز هذا المشروع مكانة المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ويدعم استراتيجيتها في توسيع استخدام الطاقة النظيفة، كما يعكس التزامنا الجماعي -دولة وقطاعًا- بتأدية دور حقيقي في الاستجابة العالمية لتغيّر المناخ. وأود، باسم مجموعة المطار الدولي، أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم وزارة النقل، التي كان لدعمها المتواصل دور جوهري في مسيرة الاستدامة الخاصة بالمطار، وشركائنا في مجموعة قعوار، الذين ساعدنا التزامهم وخبرتهم في تحويل هذه الرؤية إلى واقع".

ومن جهته، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي: "يُعدّ تدشين محطة شمس المطار للطاقة في مطار الملكة علياء الدولي خطوة متقدمة نحو جعل العمليات التشغيلية أكثر استدامة على جميع الصُعد. وبوصفنا المشغّل للمطار، لطالما كانت المسؤولية البيئية في صميم مهمتنا، وقد تُوّج هذا الالتزام بعدة جوائز واعتمادات دولية على مر الأعوام. ومع توقع زيادة أعداد المسافرين، واستمرار تزايد الطلب على الكهرباء، يُسهم هذا المشروع في تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وواجباتنا البيئية. ومن خلال إنتاج الطاقة النظيفة في الموقع، فإننا لا نُخفّض التكاليف والاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل نعزّز أيضًا مرونة شبكة الطاقة لدينا، مما يضمن استمرارية العمليات بسلاسة في مختلف الظروف. وإضافةً إلى الأثر البيئي والتشغيلي، تُرسّخ هذه المحطة الشمسية مكانة المطار بوصفه مطارًا مستعدًا للمستقبل يتماشى مع قيم المسافرين والشركاء والجهات المعنية الذين يضعون الاستدامة في مقدمة أولوياتهم. فخورون بالمضي قدمًا في الاتجاه الصحيح، لنُمكّن المطار من تقديم خدمات بمستوى عالمي، تكون في ذات الوقت كفؤة ومسؤولة ومستدامة".

وبدوره، صرّح حنّة الزغلول، رئيس مجلس إدارة شركة قعوار للطاقة قائلًا: "تحتفل شركة قعوار للطاقة، إلى جانب شريكها الاستراتيجي مجموعة المطار الدولي، ببدء التشغيل التجاري لمحطة شمس المطار للطاقة في مطار الملكة علياء الدولي -وهو مشروع محوري يجسّد التزام الأردن بالطيران المستدام والانتقال إلى الطاقة النظيفة. وبوصفها المطوّر والمستثمر والمقاول المسؤول عن الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التشغيل والصيانة، قدّمت شركة قعوار للطاقة خبرتها الواسعة؛ حيث طوّرت حتى اليوم نحو 13% من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الأردن. يؤكد هذا المشروع إيماننا بأن النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية يسيران جنبًا إلى جنب، في حين يُبرز التعاون بين مجموعة المطار الدولي وشركة قعوار للطاقة أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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