دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مبادرات الاستدامة العالمية، وقّعت كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية شراكة ثنائية لمدة ثلاث سنوات، تواصل بموجبها هيئة كهرباء ومياه دبي دورها كشريك لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما تواصل "مصدر"، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، دورها كراعٍ رئيس لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة. وقّع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الطرفين لتسريع وتيرة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي وتعزيز التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أهمية هذه الشراكة قائلاً: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع "مصدر"، وتبادل أفضل الخبرات وأبرز الممارسات العالمية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقية عمق العلاقات بين المؤسستين ورؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة. ويسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون شريك قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة، لنسلّط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة العالمي وترسيخ مكانتها كداعم رئيس للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما يسعدنا أن تكون «مصدر» راعياً رئيساً لمعرض ويتيكس، بما يعزز مكانته كمنصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة."

من جهته، قال محمد جميل الرمحي: "تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكتنا الوطيدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي نواصل من خلالها التعاون لتنفيذ مجموعة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات. ومع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة عالمياً، بات من الضروري أن تضطلع مؤسسات مثل "مصدر" وهيئة كهرباء ومياه دبي بدور ريادي يقوم على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة تُسهم في تسريع التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام. ومن خلال شراكتنا، نستطيع توحيد خبراتنا وجهودنا لإحداث تأثير واسع النطاق. ويسر "مصدر" أن تكون راعياً رئيساً لمعرض ويتيكس، الذي يُعد منصة محورية تجمع قادة القطاع لبحث أبرز التحديات العالمية في مجال الاستدامة. كما نتطلع إلى إسهامات هيئة كهرباء ومياه دبي القيّمة بصفتها شريك قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما يُثري الحوار ويعزز نتائج هذا الحدث العالمي الرائد".

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون المؤسستان بشكل وثيق لتعزيز محتوى أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض "ويتيكس" ونطاق وتأثيرهما، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

يُعد أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض "ويتيكس" منصتين عالميتين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستعراض أحدث التقنيات واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية