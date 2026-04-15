دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، في زيارة ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، واستعراض المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على التجارب الرائدة في الطاقة النظيفة، الكفاءة التشغيلية، والابتكار لدى هيئة كهرباء ومياه دبي.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل؛ والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الدعم المؤسسي والموارد البشرية.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار والمشاريع وتبادل الخبرات، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

وأكد معالي الطاير أهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الهيئة والجهات المعنية في كازاخستان، معرباً عن استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها واستكشاف فرص التعاون مع كازاخستان، التي تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتطرق معالي الطاير لأبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، مسلطاً الضوء على البرامج المتكاملة الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة في دبي، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تستهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتناول معاليه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات. وتشكل الطاقة النظيفة حالياً أكثر من 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، على أن ترتفع إلى 36% بحلول عام 2030 بدلاً من 25% وفق الخطة السابقة، مما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأشار معالي الطاير إلى ريادة الهيئة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياًً في 13 مؤشر أداء رئيسي ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، موضحاً أنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كانت الهيئة رائدة في الابتكار بقطاعي الطاقة والمياه، وأن نجاحها يقوم على رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام.

من جانبه، أعرب سعادة ألماز تاسبولات عن تقديره للقاء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

