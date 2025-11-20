دبي، الإمارات العربية المتحدة: أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خصائص متطورة على خدمة "الاستجابة الذكية"، كما أتاحت الخدمة على تطبيق دبي الآن، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وبالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، عززت الهيئة سرعة وسلاسة الاستجابة للبلاغات الفنية وتوفير تحديثات لحظية عن البلاغات على مدار الساعة. وتُمكن "الاستجابة الذكية" المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

وأصبح بإمكان المتعاملين مشاركة موقعهم الجغرافي باستخدام صفة زائر دون الحاجة لتسجيل الدخول لحساب الهيئة لتسهيل عملية الوصول للموقع، كما يمكن التواصل مع فريق الهيئة الفني ومشاركة التحديثات المتعلقة بالبلاغ الفني من خلال الخدمة الرقمية المطورة. ومكّنت الهيئة فريقها الفني من إنشاء إشعار فني من الموقع إن لزم لغرض تسريع عملية الاستجابة للبلاغات الفنية.

وبإمكان المتعاملين التتبع اللحظي لحالة بلاغهم الفني، مع توفر أداة مصغّرة (Widget) على الأجهزة المدعومة بنظام "آي.أو.إس"، كما تتيح لهم الهيئة مراقبة أكثر ذكاءً ودقةً للبلاغات الفنية والأنشطة الميدانية مما يساهم في تجنب تكرار البلاغات، إلى جانب مراقبة لحظية لعمل فرق الهيئة الفنية في الموقع في كافة المناطق الجغرافية في دبي.

وتقدم الهيئة لمتعامليها مجموعة من النصائح في حال انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل أو المباني، ومنها تحديد المناطق المتأثرة، وتفقد لوحة التوزيع الداخلية. وفي حال كان أحد القواطع مفصولاً، يمكن الاستعانة بفني مؤهل لمعالجة الخلل الداخلي، أما إن كانت جميع القواطع في وضعية التشغيل، فيمكن الاستعانة بخدمة الاستجابة الذكية في تطبيق الهيئة الذكي واتباع الخطوات الموضحة المستندة على أدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للمياه، تنصح الهيئة بأن تكون خزانات المياه والتوصيلات الداخلية وفق المواصفات التي حددتها لضمان توافرية إمدادات المياه، مع ضرورة عدم التوصيل المباشر من خط المياه الرئيسي دون توصيلها بخزان المياه، كما يجب أن تكون سعة خزان المياه كافية للتزود بالمياه لمدة 24 ساعة على الأقل، علاوة على صيانة خزانات المياه بانتظام لضمان جودة المياه وتجنب حدوث انسدادات.

توفر الهيئة ضمن "متجر ديوا" عبر التطبيق الذكي قائمة بشركات صيانة معتمدة تقدم خصومات حصرية لمتعاملي الهيئة. ويمكن الاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه خلال موسم الأمطار من خلال الرابط www.dewa.gov.ae/rain

