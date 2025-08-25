دبي، الإمارات العربية المتحدة: دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "مركز تدريب إدارة المشاريع" وذلك في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة. المركز الجديد معتمد من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)®، وسيوفر مستقبلاً برامج تدريبية متقدمة في إدارة المشاريع لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأفراد المجتمع، وذلك بعد النجاح الكبير في تقديم الدورات التدريبية داخلياً لموظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: "بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تنفيذ المشاريع الكبرى الرائدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، ففي ظل تسارع وتيرة التغيرات التقنية، أصبحت إدارة المشاريع عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة النمو المؤسسي، وركيزة أساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية عبر منهجية علمية ومنظمة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الجودة والوقت والتكلفة. كما تسهم الإدارة الفاعلة للمشاريع في زيادة المرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات، ودعم الابتكار واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وقد أسهمت شراكتنا مع معهد إدارة المشاريع في توفير برامج تدريبية متقدمة لموظفي الهيئة تغطي مختلف جوانب إدارة المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، ويسعدنا أن نتوسع في تقديم البرامج التدريبية لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة."

وأوضح الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أنه بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي الهيئة الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية 280 موظفاً، بالإضافة إلى 120 مهنياً حاصلين على شهادات أخرى معتمدة من معهد إدارة المشاريع.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد أول جهة في حكومة دبي تحصل على ترخيص شريك تدريب معتمد لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد من معهد إدارة المشاريع الأمريكي في عام 2010.

