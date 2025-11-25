المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2097 (ISIN BH000E5NC118) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 26 نوفمبر 2025 وتنتهي في 25 فبراير 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.96 مقارنة بسعر الفائدة%4.95 للإصدار السابق بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.763 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.751 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %144

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية