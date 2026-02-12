أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، على شهادة "أفضل مكان للعمل" (Great Place to Work)، في خطوة تعكس التزام المصرف بترسيخ بيئة مؤسسية تقوم على الثقة والتمكين والتميّز، وتوازي في معاييرها ما يقدمه لعملائه من مستوى رفيع في الأداء والخدمة.

ويعكس هذا الاعتماد الصادر عن جهة خارجية مستقلة المكانة التي يشغلها مصرف أبوظبي الإسلامي بوصفه شريكاً موثوقاً طويل الأمد لموظفيه ومتعامليه والمجتمعات التي يعمل ضمنها في مختلف الأسواق التي يتواجد فيها.

وفي إطار نهجه القائم على تمكين الكفاءات، يعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي نموذج عمل يضع العنصر البشري في صميم عملياته، حيث يواصل المصرف التزامه بإرساء بيئة عمل محفزة تدعم الإنتاجية العالية والأداء المتميز.

ومن خلال الاستثمار المنظم في تنمية كوادره وبناء قدراتهم المهنية، أسس مصرف أبوظبي الإسلامي بنيته المؤسسية من الداخل ليكون خيار عمل مفضل لشريحة واسعة من أصحاب الكفاءات، وليعزز في الوقت ذاته من مسارات تطوير موظفيه بما يدعم تطلعاتهم المهنية ويؤهلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتعد مؤسسة “Great Place to Work” التي انطلقت عام 1991، جهة دولية مرجعية في اعتماد أفضل بيئات العمل في أكثر من 60 دولة. ووفقاً لما تصدره هذه المؤسسة المتخصصة في الأبحاث والتدريب والاستشارات، تتسم المؤسسات المصنفة ضمن هذه الفئة، ومن بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، بثقة موظفيها بقياداتها، وتقديرهم لدورهم المهني، وارتياحهم لبيئة العمل والعلاقات داخلها.

ويعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي نهجاً مؤسسياً يولي الكفاءات البشرية أولوية قصوى، ويبرز ذلك في ارتفاع مستوى مشاركة الموظفين في الاستبيان إلى 88%، بما يؤكد توجه المصرف نحو الاستثمار طويل الأمد في تطوير موظفيه وتحسين تجربتهم الوظيفية.

ويجسّد نهج مصرف أبوظبي الإسلامي في التعامل مع موظفيه ومتعامليه ومساهميه قناعة راسخة بأن الاستثمار في رضا الكفاءات البشرية يمثل عنصراً محورياً في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع النمو.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

-انتهى-

#بياناتحكومية