الدوحة، قطر: أصدر مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، تقريره السنوي لعام 2024، مسلطًا الضوء على جهوده الحثيثة والمتواصلة في تأهيل الكفاءات الوطنية وإعداد رأس المال البشري تحقيقًا للجهود الوطنية الرامية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبرز التقرير التقدم اللافت الذي حققه المركز في تمكين الشباب في دولة قطر عبر عام حافل بالإنجازات والتحولات النوعية في مشهد التوجيه والتطوير المهني على مستوى الدولة والعالم، فضلًا عن دوره في ترسيخ ثقافة الشمولية في بيئات العمل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج وخدمات المركز المبتكرة والمُصممة لتواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتعليقًا على صدور التقرير، صرّح السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة، قائلًا: "نسعى في مركز قطر للتطوير المهني منذ تأسيسه إلى بناء منظومة متكاملة للتطوير مهني على المستوى الوطني تتسم بالمرونة والاستدامة، وترتكز على تمكين الشباب وإعدادهم لمجابهة تغيرات المستقبل وانتهاز الفرص التي يحملها. وشكّل عام 2024 محطة فارقة في جهودنا تلك، إذ أكدنا خلاله عبر إنجازاتنا التزامنا بتوسيع دائرة التأثير الإيجابي، وتعزيز قدرات ممارسي التوجيه المهني بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030".

2024 بالأرقام

وأورد المركز في تقريره الصادر مؤخرًا أن عام 2024 شهد تنفيذ المركز لأكثر من 22 برنامجًا ومبادرة استفاد منها نحو 187 ألف طالب وطالبة، من بينهم أكثر من 2300 طالب خاضوا تجارب معايشة مهنية مع المركز، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 390 ممارسًا مهنيًا ومرشدًا أكاديميًا من مختلف برامجه. وحقق المحتوى التوعوي والتثقيفي الذي ينشره المركز على مختلف منصاته الرقمية نموًا ملحوظًا في الوصول والتفاعل الجماهيري حيث بلغ عدد المتفاعلين مع حسابات المركز 141 ألف تفاعل، و176 ألف زائر لموقع المركز، بالإضافة إلى 64 ألف قارئ لمجلة دليلك المهني الدورية التي يصدرها المركز.

محرك بحثي جديد للمصطلحات المهنية

وبرز محرك بحث مصطلحات التطوير المهني بين المبادرات الجديدة التي أطلقها المركز خلال عام 2024، وهي المنصة الأولى من نوعها باللغة العربية، والتي تشكل مرجعًا تفاعليًا لممارسي التوجيه المهني والباحثين والأكاديميين الناطقين باللغة العربية في دولة قطر والعالم العربي. كما أصدر المركز العدد الخامس عشر من مجلة "دليلك المهني"، والمخصص للاحتفاء بإسهامات المرأة القطرية في مختلف قطاعات العمل. وتعكس تلك الإنجازات التزام المركز بترسيخ الثقافة المهنية السليمة والقائمة على أسس علمية لدى مختلف فئات المجتمع.

كما عزز المركز حضوره الدولي ممثلًا دولة قطر عبر شراكات استراتيجية عدة وفي مؤتمرات دولية مرموقة، من أبرزها مؤتمر الجمعية الوطنية للتطوير المهني في الولايات المتحدة، ومؤتمر الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي والمهني في فنلندا، والمؤتمر العربي للتطوير المهني في جمهورية مصر العربية، مما يؤكد دوره المتنامي كمحرك رئيسي لتطوير قطاع التوجيه المهني محليًا وإقليميًا ودوليًا.

للاطلاع على التقرير السنوي لمركز قطر للتطوير المهني السنوي لعام 2024، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/QCDCReport24AR

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

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