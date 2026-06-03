دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي اليوم عن مجموعة من التعيينات والترقيات القيادية ضمن فريق إدارة القضايا لديه، شملت ترقية كاتي هاكينغ وتعيين ماركل إيغويلوز بارتي في منصب نائب أمين السجل، وذلك عقب مغادرة كريستوفر كويلو هيدبرغ، الذي عاد إلى السويد واستأنف عمله في مجال الممارسة القانونية الخاصة بعد ثلاثة أعوام أمضاها كأول نائب لأمين السجل في المركز. كما شملت التعيينات الأخرى ترقية لورا روبرتس وتعيين آنا بور في منصب مستشار أول.

بهذه المناسبة قال سعادة د. طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: "يعكس التقدم المتواصل الذي يحققه المركز مستوى الثقة المؤسسية التي يحظى بها، إلى جانب ما يتمتع به من كوادر ذات خبرة والتزام واضح بتلبية احتياجات الأطراف والمستشارين وهيئات التحكيم. وتأتي هذه التعيينات الأخيرة لتعزيز فريق إدارة القضايا في مرحلة مهمة من مسيرة تطوره، بما يدعم دور المركز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لفض المنازعات".

من جانبه قال الدكتور مايكل برايلز AO PBM، رئيس محكمة تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: "شكّل انتقال كريستوفر للعمل الخاص خطوة مؤثرة بالنسبة للمركز، ولا سيما لفريق إدارة القضايا، بعدما اضطلع خلال فترة عمله نائباً لأمين السجل بدور مهم في مناقشة المسائل المعقدة التي كانت تبرز من وقت لآخر، وأسهم في دعم أعمال محكمة التحكيم ومساندتها، مستنداً إلى خبرته الواسعة في مجال التحكيم وحُسن تقديره المهني. وفي الوقت ذاته، يسعدني الترحيب بانضمام ماركل إيغويلوز بارتي وآنا بور، والاحتفاء بترقية كاتي هاكينغ ولورا روبرتس، في مرحلة يواصل فيها المركز تعزيز حضوره وتحقيق مزيد من التقدّم. وستشكل خبرات ماركل وكاتي الواسعة في مجال التحكيم الدولي، سواء من خلال عملهما في الممارسة القانونية الخاصة أو لدى مؤسسات تحكيمية رائدة أخرى، إضافة قيّمة إلى قيادة فريق إدارة القضايا، وأتطلع إلى التعاون الوثيق مع كليهما. كما يعكس تعيين آنا التزام المركز بتلبية احتياجات مستخدميه الناطقين باللغة الروسية، فيما تمثل ترقية لورا تقديراً لعملها المتقن والتزامها خلال العامين الماضيين. وأتمنى لهم جميعاً كل النجاح والتوفيق".

وقال روبرت ستيفن، أمين السجل في مركز دبي للتحكيم الدولي: "يشكّل فريق إدارة القضايا ركيزة أساسية في ضمان جودة وموثوقية التحكيم المؤسسي. ويتمتع كل من كاتي، وماركل، ولورا، وآنا بخبرات قوية في العمل المؤسسي، والممارسة القانونية الخاصة، والتحكيم الدولي، والمنازعات المعقدة. ومن خلال هذه الخبرات، سيواصل الفريق تعزيز قدرتنا على إدارة القضايا بما يواكب أعلى مستويات المهنية، وسرعة الاستجابة، والدقة الإجرائية التي يتوقعها مجتمع التحكيم الدولي. وقد شكّل العمل مع كريستوفر تجربة مهنية قيّمة، واستفدنا جميعاً من أسلوبه القيادي المتزن ونهجه الدقيق والمدروس في العمل. ونتمنى له كل التوفيق في عودته إلى السويد واستكمال مسيرته المهنية".

انضمت كاتي هاكينغ، التي تمت ترقيتها إلى منصب نائب أمين السجل، إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في أغسطس 2023 بمنصب مستشار أول. وهي معتمدة قانونياً في إنجلترا وويلز، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 11 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، شغلت خلالها عدداً من المناصب في مجال التحكيم والممارسة القانونية، بما في ذلك عملها السابق لدى مركز التحكيم التابع مركز التحكيم DIFC-LCIA سابقاً، إلى جانب خبرتها في الممارسة القانونية الخاصة لدى شركتي "سيمونز آند سيمونز" و"بينسنت ماسونز" في كل من لندن ودبي.

وينضم ماركل إيغويلوز بارتي إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في منصب نائب أمين السجل، وهو مؤهل قانونياً في إسبانيا ويتمتع بخبرة مؤسسية واسعة اكتسبها من عمله لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث شغل منصب مستشار قانوني لما يقارب سبعة أعوام. وتشمل خبراته منازعات المستثمرين والدول، والمنازعات المرتبطة بالدول، إلى جانب الجوانب الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئات التحكيم، وتعيين المحكّمين، والنظر في طلبات ردّ المحكمين lعند الحاجة.

أما لورا روبرتس، التي تمت ترقيتها إلى منصب مستشار أول، فقد انضمت إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2024 بمنصب مستشار قانوني. وتتمتع بخبرة تمتد على مدى 14 عاماً في مجال الممارسة القانونية الخاصة لدى مكاتب محاماة دولية رائدة في لندن ودبي، بما في ذلك مكاتب قانونية بريطانية وأمريكية مرموقة، إلى جانب خبرة متخصصة في التقنيات المتقدمة المستخدمة في التحكيم، وسجل مهني في تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم والمحاكم الدولية وفقاً للقواعد المؤسسية الرئيسية المعتمدة.

وتنضم آنا بور إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في منصب مستشار أول، وهي مؤهلة قانونياً في إنجلترا وويلز وولاية نيويورك، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال التحكيم التجاري وتحكيم الاستثمار. وقبل انضمامها إلى المركز، عملت لدى شركة "وايت آند كيس" في موسكو ودبي، حيث قدّمت الاستشارات للحكومات والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في قضايا قانونية وتجارية معقدة ذات طابع دولي.

ويتولى فريق إدارة القضايا الإدارة اليومية لجميع المنازعات المحالة إلى المركز. ومن شأن هذه التعيينات أن تعزز قدرات المركز على إدارة عدد متزايد من القضايا الدولية الأكثر تعقيداً، بما يواكب النمو المستمر في حجم القضايا وطبيعتها.

نبذة عن مركز دبي للتحكيم الدولي

مركز دبي للتحكيم الدولي مؤسسة تحكيمية مستقلة وغير ربحية تتخذ من دبي مقراً لها، ويُعد أحد المراكز الرائدة في المنطقة في إدارة قضايا التحكيم الدولي والمحلي.

يدير المركز منازعات ناشئة عن مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات والمصارف والتمويل والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والضيافة وغيرها من مجالات النشاط التجاري. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، أدار المركز باستمرار أكثر من 250 قضية جديدة سنوياً، ويدير في أي وقت محفظة قائمة تضم نحو 450 إلى 500 قضية مفتوحة. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ متوسط إجمالي قيمة المنازعات في القضايا التي يديرها المركز نحو 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً.

يخدم المركز مستخدمين من ولايات قضائية وتقاليد قانونية متنوعة، ويدعم إجراءات يشارك فيها محكمون ومستشارون قانونيون وأطراف وهيئات تحكيم من ذوي الخبرة من المنطقة وعلى الصعيد الدولي. ومن خلال أمانة السجل، يوفر المركز إدارة مهنية للقضايا تدعم الكفاءة الإجرائية والحياد والثقة في عملية التحكيم.

ومع استمرار دبي ودولة الإمارات في تعزيز مكانتهما مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وفض المنازعات، يظل المركز عنصراً محورياً في تطوير منظومة تحكيم موثوقة تخدم الأعمال الإقليمية والدولية.

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