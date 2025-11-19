دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قمة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وخلال الفعالية، كشف المركز عن العديد من المبادرات والشراكات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للثروات العائلية وقيادة الجيل القادم والتخطيط لتعاقب الإدارة.

ويأتي انعقاد القمة في وقت يتلاقى فيه الإرث العائلي والابتكار لتحديد مستقبل الثروة العالمية، حيث جمعت قادة الشركات العائلية الإقليمية والدولية، والجيل القادم من رواد الأعمال، وخبراء القطاع لاستكشاف السبل التي يمكن أن تكفل للعائلات الحفاظ على ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة.

وكان من بين ممثلي الشركات العائلية الذين شاركوا خبراتهم سيما جانواني، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل؛ محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة؛ ومنى القرق، نائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق؛ وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة "داماك العقارية"؛ وراهول جاغتياني، مدير مجموعة لاندمارك.

مبادرات جديدة لرسم مستقبل الثروة العائلية

خلال القمة، أعلن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي عن مجموعة شاملة من المبادرات بما يعزز رسالته في مساعدة العائلات على النمو والازدهار في ظل تغير المشهد الاقتصادي. ومن بين هذه المبادرات "برنامج قادة الجيل القادم"، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركاء من بينهم "برايس ووترهاوس كوبرز"، و شركة "التميمي ومشاركوه"، و"حوكمة". ومن المقرر إطلاق هذا البرنامج الرائد في أوائل عام 2026، ويهدف لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية من خلال التدريب المكثف والتوجيه ونماذج لتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تركز على الحوكمة والابتكار وانتقال الإدارة بين الأجيال.

وكشف مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أيضاً عن منصة رقمية متكاملة تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهواتف المحمولة، والتي ستوفر وصولاً سلساً إلى خدماته وبرامجه التعليمية ومنشوراته وفعالياته. ويكمل ذلك "خدمات الكونسيرج" (المساعد الشخصي) المقرر إطلاقها، وهي خدمة مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة من خلال توفير الدعم الشخصي في مجالات العمل والحياة اليومية والأعمال ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي.

ولتعزيز شبكة التعاون والشراكات الخاصة به، أعلن المركز عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء. فقد أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تتيح للعائلات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الاستفادة من الهياكل القانونية لمركز دبي المالي العالمي لتملك العقارات. ومن المتوقع أن تُسهّل الاتفاقية المبرمة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية لأعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وسيعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك المشرق على توسيع نطاق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في مجالات التعليم والحوكمة والحلول المالية المخصصة للشركات العائلية. كما أطلق مركز "مجلس الخبراء الاستشاريين"، وهو مجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيقدمون التوجيه الاستراتيجي للمركز ويعززون دوره كمنصة عالمية لإدارة الثروات العائلية والفكر الريادي في هذا المجال.

البناء على مكانة دبي العالمية الرائدة في مجال الشركات العائلية

اليوم، تتخذ أكثر من 1,250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد، من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يساهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

خلال كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة في القمة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لطالما كانت الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة نمو وتطور دبي، حيث ساهمت في ازدهار الإمارة وبناء سمعتها العالمية عبر الأجيال. ومع اقتراب منطقتنا من انتقال تاريخي للثروات بين الأجيال يقدر بنحو تريليون دولار، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتقديم الحوكمة الرشيدة، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والاستشارات، والهياكل التنظيمية العالمية الرائدة التي تُمكّن العائلات من الحفاظ على إرثها وتنميته عبر الأجيال. ويمثل مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي استمراراً لهذا النهج وهذه الرسالة، حيث أصبح اليوم منظومة متكاملة مصممة خصيصاً لدعم العائلات لمواكبة بيئة عالمية تتسم بالتعقيد المتزايد. واليوم، ومع تزايد إقبال الشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم على دبي لما تتمتع به من ثقافة الشراكة وأطر العمل واللوائح التنظيمية الشفافة، سنواصل العمل على تمكينها بالأدوات والخبرات والمبادرات المستقبلية التي تضمن استمرارية نجاحها لأجيال قادمة".

تمكين الازدهار بين الأجيال المتعاقبة

تأسس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي عام 2023، ويعد المركز الأول من نوعه في العالم، حيث يوفر منصة متكاملة للشركات العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة للتخطيط لتعاقب الإدارة والحوكمة والنمو المؤسسي. ويواصل المركز استقطاب عائلات جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، وهو ما انعكس في زيادة بنسبة 54% في عدد المؤسسات العائلية التي تم تأسيسها خلال العام الماضي.

ومن خلال محفظته المتنامية من البرامج والشراكات والخدمات الاستشارية، يعزز المركز مكانة دبي كشريك عالمي موثوق به لبناء الإرث، والجمع بين التقاليد والابتكار والهدف للأجيال القادمة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

