أول جهة في دولة الإمارات تنضم إلى شبكة المشاريع الأوروبية (EEN) كشريك دولي

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة - بحث مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) آفاق توسيع التعاون مع منظومات البحث والابتكار والأعمال في أوروبا، بما يسهم في تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتقنيات الناشئة، والتنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمع سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مع سعادة حسين المجمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبحضور عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، حيث تركزت النقاشات على تعزيز الروابط بين منظومة الابتكار المتنامية في إمارة الشارقة وشبكات البحث والأعمال الأوروبية.

وخلال اللقاء، أكد المشاركون أهمية بناء روابط أقوى بين منظومة الابتكار في دولة الإمارات والمؤسسات الأوروبية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات القائمة على التكنولوجيا. وفي هذا السياق، رحّب المجتمعون بانضمام مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى شبكة المشاريع الأوروبية (Enterprise Europe Network – EEN) كأول جهة في دولة الإمارات تنضم إلى الشبكة بصفتها شريكًا دوليًا (International Network Partner – INP)، وهو إنجاز يُتوقع أن يسهم في تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في دولة الإمارات وأوروبا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة للتواصل مع نظيراتها الأوروبية والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم أكثر من 450 مليون مستهلك.

وقالت سعادة لوسي بيرغر:

"يعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في أوروبا ودولة الإمارات، كما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتجارة والنمو المستدام لروّاد الأعمال والشركات".

من جانبه، قال سعادة حسين المجمودي: "يمثل انضمامنا كأول جهة في دولة الإمارات إلى شبكة المشاريع الأوروبية بصفتنا شريكًا دوليًا محطة جديدة في مسيرتنا لربط الشركات التقنية المحلية بالفرص العالمية، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة."

وتركزت النقاشات على فرص عملية لإطلاق مشاريع مشتركة، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوسيع مجالات التعاون بين الجهات الابتكارية في أوروبا ودولة الإمارات في مجالات التقنيات الناشئة والبحث والتطوير، بما في ذلك المشاركة في برامج مثل هوريزون أوروبا (Horizon Europe)، إضافة إلى تعزيز الشراكات الابتكارية العابرة للحدود. وأكدت الزيارة تنامي التقارب بين منظومتي الابتكار الأوروبية والإماراتية، استنادًا إلى طموحات مشتركة في الاستدامة، والتقدم التكنولوجي، والتنويع الاقتصادي.

وتُعد شبكة المشاريع الأوروبية أكبر شبكة دعم أعمال في العالم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات الطموحات الدولية، إذ تضم خبراء من نحو 600 جهة داعمة للأعمال في أكثر من 50 دولة، وتقدّم خدمات استشارية متخصصة لمساعدة الشركات على الابتكار، ودخول أسواق جديدة، والتحول نحو نماذج أعمال مستدامة.

يُعدّ مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) منصة رائدة للابتكار في دولة الإمارات، تجمع بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية لتسريع البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال. ويوفّر المجمع منظومة متكاملة ذات ارتباطات عالمية في مجالات التصنيع المتقدم والاستدامة والرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، لتمكين الابتكارات وتحويلها إلى حلول قابلة للتوسع والنمو.

-انتهى-

