المنتدى يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لتأسيس وتنمية المشاريع المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابغ لغرفة أبوظبي اليوم "منتدى رواد الشباب" كمنصّة عالمية تستهدف استقطاب رواد الأعمال الشباب إلى الإمارة، وذلك خلال انعقاد النسخة الدولية الأولى من المنتدى في مدينة مومباي في الهند، التي جمعت أكثر من 50 مشاركاً من المبتكرين والرواد الشباب وأصحاب الشركات الناشئة المنتسبين لمنصة شباب الهند (Yi).

وجاءت الجلسات بمشاركة مباشرة من مجلس أعمال أبوظبي للشباب وشركائه الاستراتيجيين، حيث أُتيح للحضور الاطلاع على فرص تأسيس وتوسيع مشاريعهم انطلاقاً من أبوظبي، التي تُعد اليوم وجهة رائدة للاستثمارات الدولية وبيئة أعمال تتمتع بمؤشرات تنافسية عالمية، مدعومة بالتحول الرقمي وترسيخ الابتكار وتنمية المواهب.

وسلّط المنتدى الضوء على المقومات التي تكرس مكانة أبوظبي كمركز عالمي للقطاعات المستقبلية، من بنية تحتية متقدمة، ومناطق حرة، وملكية أجنبية بنسبة 100%، إلى جانب منظومة شاملة تدعم الشركات الناشئة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي.

وشارك في أعمال المنتدى كل من: نادية راشد، رئيسة الشراكات الصناعية والتواصل في مكتب أبوظبي للاستثمار، وفيصل المنصوري، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ومحمد الخوري، رئيس قسم التسويق والاتصال في Hub71، وعرفان السيد الهاشمي، مدير أول في مكتب المدير العام بسلطة تسجيل أبوظبي.

وقدّم المشاركون رؤى عملية حول آليات دعم المؤسسين الشباب، وخطوات الترخيص والوصول إلى الأسواق، والدعم المتاح للشركات الناشئة لتحقيق توسّع مستدام.

وأكد مجلس أعمال أبوظبي للشباب أن إطلاق المنتدى يأتي في إطار جهوده لتوسيع شبكة الشراكات الدولية وتطوير المنظومة الشبابية في الإمارة، بما يمكّن رواد الأعمال من دخول أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام. وأوضح أن المنتدى سيكون منصّة سنوية متنقّلة تُنظم في عواصم مختارة إقليمياً وعالمياً، بهدف تعزيز حضور أبوظبي كوجهة مفضّلة لتأسيس المشاريع وتنميتها، وترسيخ دورها كمركز عالمي للمشاريع المبتكرة.

وفي هذا السياق، قال منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب: "يمثل منتدى رواد الشباب خطوة مهمة نحو بناء شبكة دولية تربط المؤسسين الشباب بالفرص الواعدة في أبوظبي. فالإمارة توفر وضوح السياسات وبنية أعمال متقدمة، إلى جانب بيئة مرنة تمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو."

ومن جانبه، قال السيد تارانغ خورانا، الرئيس الوطني لمنصة شباب الهند (Yi): "يشكّل المنتدى جسراً جديداً لربط مجتمع الرواد الشباب في الهند بمنظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، ويمهّد لتعاون أوسع في الابتكار والتقنيات وشركات النمو السريع."

ويواصل مجلس أعمال أبوظبي للشباب تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، كما يقدّم المجلس منظومة دعم متكاملة تستهدف رواد الأعمال والجيل الجديد من أصحاب المشاريع، تشمل توفير فرص التمويل، وبرامج تطوير الأعمال، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب الاستشارات الفردية والتوجيه المهني والتجاري، بما يسهم في تمكين الشباب من الانطلاق والتوسع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعكس هذه الجهود التزام المجلس بتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من قيادة مستقبل الأعمال، بما يتوافق مع أهداف غرفة أبوظبي وتطلعات الإمارة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على التنوع والابتكار والاستدامة.

المجلس يوقع مذكرة تفاهم مع منصة شباب الهند لدعم رواد الأعمال

وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب ، مذكرة تفاهم مع منصة شباب الهند (Yi)، الجهة المختصّة بتمثيل الشباب في اتحاد الصناعة الهندي (CII)، بهدف تعزيز التعاون بين رواد الأعمال الشباب في الجانبين وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة وتوسّعها في أسواق الإمارات والهند.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانب الهندي.

ووقّع الاتفاقية منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، والسيد تارانغ خورانا، الرئيس الوطني لمنصة شباب الهند (Yi)، وذلك على هامش منتدى الرواد الشباب في مومباي.

وتنصّ المذكرة على التعاون في مجالات تشمل تأسيس الأعمال، ودخول الأسواق، وتبادل المعرفة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وبعثات تجارية ومبادرات مشتركة. كما سيعمل الطرفان على تعريف رواد الأعمال بالفرص المتاحة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد منصور الصايغ أن الاتفاقية "تقرب رواد الأعمال الشباب في أبوظبي والهند من فرص تعاون حقيقية"، مشيراً إلى أن أبوظبي تقدّم بيئة مستقرة وواضحة للسياسات، تساعد الرواد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو. وأضاف: أن التعاون مع منصة شباب الهند يتيح توسيع شبكة الرواد المستفيدين ودعمهم بمنظومة متكاملة تشمل الإرشاد والشركاء والفرص الاستثمارية.

ومن جهته، أوضح السيد تارانغ خورانا أن الاتفاقية "تعزّز حضور مجلس أعمال أبوظبي للشباب على الساحة الدولية وتدعم جهود أبوظبي في تمكين رواد الأعمال الشباب"، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة ستوفر للشركات الناشئة الهندية مساراً أوضح لدخول سوق أبوظبي والتوسع نحو أسواق المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات