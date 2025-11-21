عمر حمد بوشهاب: شراكة نوعية تعزز ريادة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وشفافية

خلفان جمعة بلهول: مشروع تطوير التكنولوجيا العقارية ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" سيوفر منصة لاختبار وتجريب الابتكارات القائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة

دبي: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن توقيع اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي بهدف تعزيز التعاون المشترك لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العقارية وذلك ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" الهادفة لتطوير المنظومة الابتكارية والأطر والسياسات التنظيمية في دبي بما يسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين اختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية في بيئة تجريبية آمنة ومنظمة، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر والسياسات التنظيمية لتكنولوجيا القطاع العقاري.

وستشرف "ساندبوكس دبي" على تحقيق مستهدفات هذه الشراكة عبر دعم المبتكرين للمشاركة في تطوير وتجريب تقنيات عقارية متنوعة تشمل التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات إدارة المباني الذكية وغيرها.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم دعم تطوير مبادرات ومشاريع جديدة وحالات استخدام مبتكرة، تستند إلى منظومة البيانات المتكاملة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال إنشاء أطر عمل مفتوحة وموحدة لبيانات القطاع العقاري.

وأكّد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ القطاع العقاري في دبي يشهد مرحلة غير مسبوقة من التحوّل النوعي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أرست أسس مدينة ذكية قادرة على استشراف المستقبل وتبنّي أحدث الابتكارات التقنية. وقال: "لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم عنصراً محورياً في تطوير المنظومة العقارية، بدءاً من تنظيم السوق وإدارة البيانات وحتى بناء مجتمعات أكثر كفاءة".

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتترجم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة، وتعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار في التكنولوجيا العقارية. ونحن في أراضي دبي ملتزمون بتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات وتمكين بيئة استثمارية مستدامة".

وبدوره أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي تأتي في إطار توظيف الشراكات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وترسيخ ريادتها في تطوير التشريعات وتبني أحدث الابتكارات في مختلف القطاعات.

وأضاف: "سيسهم مشروع تطوير التكنولوجيا العقارية ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" بتعزيز كفاءة وأداء القطاع العقاري في دبي من خلال توفير منصة لاختبار وتجريب الابتكارات القائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة والسياسات التنظيمية المرنة لتصميم مستقبل متكامل لهذا القطاع الرئيسي المهم في دبي وتعزيز ريادته على مستوى العالم".

ويشرف فريق "ساندبوكس دبي" على تصميم وإدارة البيئة الاختبارية لتطوير التكنولوجيا العقارية، ووضع آلية للتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية الأخرى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء والمطورين العقاريين، ومطوري الخدمات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومقدمي الخدمات المالية، لتسهيل الدعم التنظيمي وتمكين الابتكار القائم على البيانات.

ويهدف مشروع التكنولوجيا العقارية إلى تطوير التشريعات بما يواكب وتيرة الابتكار في القطاع، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتخفيض تكاليف تشغيل العقارات، وتسريع عمليات الموافقة على الرهن العقاري، وزيادة عدد الوظائف المعنية بالخدمات التكنولوجية العقارية.

