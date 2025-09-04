أطلقت غرف دبي بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة، أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"، التي تتيح لغرف التجارة تقييم ومقارنة أفضل ممارساتها المتعلقة بالتميز التشغيلي، بالإضافة إلى 7 محاور مرتبطة بالأدوار والمسؤوليات الأساسية مع المعدلات الإقليمية والعالمية في هذه المجالات. وتشمل المحاور السبعة كلاً من الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال، وتمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية، واستقطاب التجارة والاستثمارات الدولية، والتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة، وبناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات، وخدمات الدعم والاستشارات، والخدمات القانونية وتسوية المنازعات.

وجاء إطلاق "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" خلال مشاركة غرف دبي في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة في مدينة ملبورن بأستراليا في الفترة من 2 – 4 سبتمبر. وتم استعراض ميزاتها أمام مسؤولي أكثر من 1,200 غرفة تجارة من 100 دولة، حيث يعتبر المؤتمر الحدث الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال.

وتعتبر أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"، مبادرة مبتكرة تساهم في إحداث تغيير جذري بمنظومة عمل غرف التجارة حول العالم، وإعادة تعريف القيمة المضافة التي تقدمها لمجتمعات الأعمال، وذلك عبر تعزيز كفاءة أدائها ودعم قدرتها على تطوير كافة الخدمات والإجراءات، والارتقاء بالممارسات المؤسسية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تجسد المبادرة ريادة دبي كمركز عالمي للتميز والابتكار المؤسسي، وتتكامل مع دور الإمارة في قيادة الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمجتمعات الأعمال، وذلك من خلال تحفيز التعاون العابر للحدود وتفعيل الشراكات العالمية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وابتكار حلول نوعية تواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة".

وبدوره قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية:"يشكل إطلاق "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" خطوة نوعية في تمكين الغرف التجارية حول العالم عبر تقديم الرؤى والمعطيات اللازمة لها لتحقيق النمو والازدهار. ونُعرب عن تقديرنا لغرف دبي على دورها القيادي وخبرتها التي أسهمت بشكل محوري في تحويل هذه المبادرة من رؤية إلى واقع ملموس".

وتوفر "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" منصة رقمية قائمة على تحليل البيانات، تتيح لغرف التجارة إجراء مقارنات مع المعايير العالمية مما يتيح تحديد مجالات التطوير ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

-انتهى-

#بياناتحكومية