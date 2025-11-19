دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس بهدف دعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية وتنويعها، وتوسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي ولوس أنجلوس مع تطوير آليات التعاون والعمل المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومارتن كي بريدسبريتشر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيلية في غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس، حيث جرى التوقيع خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة نيويورك، واستقطب الحدث 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين وشهد حضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وتنص مذكرة التفاهم على تطوير إطار عمل للتعاون بين غرف دبي وغرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دبي ومنطقة لوس أنجلوس. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تشجيع تبادل المعرفة، وتسهيل عمليات التوفيق بين الأعمال، وخلق فرص للشركات ورواد الأعمال في دبي ولوس أنجلوس للتوسع دولياً وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، حيث تلتزم بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته من خلال توطيد الروابط مع مجتمعات الأعمال العالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية