الشامسي : تتمتع جنوب إفريقيا بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة –بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة كيب تاون مع معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي.

وقال معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية : "نلتزم بتعزيز وتوسيع علاقاتنا التجارية مع دبي ودولة الإمارات، وذلك في إطار جهودنا لبناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة. حيث تتوافق مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار مع رؤيتنا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص العمل".

وأضاف معاليه :"هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة. كما توفر مقاطعة كيب الغربية بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق أفريقيا."

وبدوره أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب إفريقيا ككل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة بما يعزز تنافسية الشركات، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وشدد الشامسي على أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية، وبناء شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب أفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب إفريقية التي تعتبر الشريك التجاري الخامس لدبي في القارة الأفريقية خلال العام الماضي.

وختم الشامسي قائلاً: "تتمتع جنوب إفريقيا بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، فيما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية وخصوصاً تجارة المواد الغذائية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرصنا على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها كل من دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا".

واستعرضت غرف دبي خلال الاجتماع بيئة الأعمال المتكاملة في الإمارة وما تتيحه من فرص لتوسع الشركات الجنوب إفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب أهمية دور دبي في حركة التجارة الدولية وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود وتمكين مجتمع الأعمال المحلي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وعُقد الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب إفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في كافة القطاعات.

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