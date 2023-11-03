من خلال تبسيط عملية الإعداد وكشوف المرتبات وإدارة فرق العمل، تفيد هذه الشراكة شركات دبي التي تتطلع إلى التوظيف محليًا أو دوليًا، مما يطور منظومة الأعمال في البلاد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ريموت باس، المنصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتأهيل ودفع الرواتب وإدارة الموظفين عن بعُد، عن شراكة استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي. هذا التعاون يهدف لدعم منظومة متكاملة للأعمال للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق توفير وسيلة سلسة للشركات العالمية للولوج إلى العمالة الماهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وانتقال المواهب العالمية، كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشراكة دعمًا لا يقدر بثمن للشركات المحلية وتمكنها من توظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم بسهولة، سواء كمتعاقدين أو موظفين بدوام كامل.

سعياً وراء الهدف الاستراتيجي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي بجذب 300 شركة رقمية ناشئة إلى دبي، ستقوم ريموت باس بدورًا محوريًا في ضمان نجاح الموارد البشرية لهذه المشاريع. بفضل بنيتها التحتية العالمية، توفر ريموت باس للشركات الأدوات الأساسية اللازمة لتأهيل وإدارة والاحتفاظ بمجموعة استثنائية من المواهب المحلية والدولية عن بُعد. ريموت باس تتولى جميع المهام بدءًا من الامتثال المحلي والدولي وحتى العقود الإلكترونية، والرواتب العالمية، وتسهل وصول الموظفين للمزايا والخدمات المالية من الدرجة الأولى. يُمكّن هذا الدعم الشامل الشركات من بناء فرق عمل قوية وتحقيق نجاح لا مثيل له.

تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "الأعمال في دبي" التي تنفذه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والذي يعد بمثابة خدمة توفيق بين الأعمال التجارية لربط الشركات بالشركاء والمستثمرين والعملاء المناسبين. كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المؤسسية المقدمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة. تنضم ريموت باس إلى هذه القائمة المرموقة التي تشمل مركز دبي التجاري العالمي، اتصالات وبنك دبي الإسلامي وغيرها الكثير. تهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى مضاعفة حجم اقتصاد البلاد خلال العقد المقبل، وهذه الشراكة مع ريموت باس تقوم بدورًا رئيسيًا لتجهيز الشركات لجذب أفضل المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها وتحفيزها محليًا ومن جميع أنحاء العالم. تم إختيار ريموت باس من ضمن https://www.zawya.com/en/smes/operations/smes-total-557-000-in-the-uae-by-2022-end-teysuuvl557,000 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كأحد الشركاء المبتكرين لدعم هذه المهمة.

تعزز هذه الشراكة مكانة ريموت باس ككيان محوري لإدارة القوى العاملة على مستوى العالم، وتؤكد التزامها بتبسيط إدارة المواهب عن بُعد للشركات وضمان الامتثال. سيكون التأثير الإيجابي الأكبر هو مساهمة ريموت باس في الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع التعاون، ونشر خبراتها في تبسيط عمليات التوظيف الدولية والمحلية، مما يفيد الشركات التي تتطلع إلى التوظيف عالميًا أو محليًا.

ويمكن للشركات المؤهلة الوصول إلى خدمات ريموت باس بخصم حصري من خلال المزايا المطروحة في إطار مبادرة إدارة الأعمال في دبي.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يسعدنا أن نرحب بمزود الخدمة الأحدث ’ريموت باس‘ (RemotePass) على ’منصة دعم وجذب الشركات‘ المبتكرة والتابعة للغرفة، والتي تتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من الخدمات المتكاملة وحلول الشركات الرقمية التي تتطلع إلى إنشاء أعمالها أو توسيعها في دبي. وتلعب منصتنا دوراً جوهرياً في تعزيز الريادة الرقمية للإمارة من خلال استقطاب الشركات الرقمية العالمية الرائدة والمواهب المتخصصة إلى دبي بالإضافة إلى مساعدة الشركات المحلية أيضاً. ونحن ملتزمون ببناء أفضل بنية تحتية رقمية في العالم وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي".

علق ويسلي هاتينج، مدير شركة ريموت باس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "دبي هي الموطن المثالي لرواد الأعمال، ولهذا السبب تم افتتاح أكثر من 30,000 شركة جديدة في دبي خلال النصف الأول من عام 2023. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تتوافق تمامًا مع مهمتنا لتبسيط إدارة القوى العاملة عبر الحدود من أجل منظومة أعمال متكاملة ومزدهرة للشركات الناشئة في المدينة. وتبرهن هذه الشراكة على التزامنا بتعزيز الابتكار في دبي للشركات التي تتطلع إلى التوظيف محلياً ودولياً".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ريموت باس:

تقدم ريموت باس منصة شاملة تمكن الشركات من تأهيل العاملين عن بعد ودفع أجورهم والاحتفاظ بهم بسهولة في أكثر من 150 دولة. يستفيد العاملون عن بُعد من تطبيق الهاتف الذي يضمن الدفع في الوقت المناسب بالعملة التي يختارونها ويوفر ولوجاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية عالية المستوى. باستخدام ريموت باس، يتم إزالة عبء المهام اليدوية الشاقة لفرق الموارد البشرية والمالية، مما يسمح لهم بالتركيز على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.

حول غرفة دبي للاقتصاد الرقمي :

تهدف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة في إطار غرف دبي، إلى تعزيز مكانة دبي كدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب المواهب المتخصصة والشركات الرائدة والاستثمارات الجديدة؛ وخلق بيئة محفزة تدعم نمو الشركات الرقمية. تأسست الغرفة بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.dubaichamberdigital.com