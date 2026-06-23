القاهرة، استعرضت شركة السويدي لحلول البناء، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، أحدث حلولها وتقنياتها المتطورة في مجالات إدارة المياه والحماية من الحرائق خلال مشاركتها في معرض WATREX Expo 2026، الحدث المتخصص في تكنولوجيا المياه والبنية التحتية، والذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وتأتي المشاركة في إطار التزام الشركة بدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، من خلال تقديم حلول وتقنيات متقدمة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأنظمة الحيوية بمختلف القطاعات.

وخلال المعرض، استعرضت السويدي اليكتريك لحلول البناء مجموعة متكاملة من حلول الضخ وإدارة المياه التي تقدمها بالتعاون مع شركائها العالميين، ومن بينهم Xylem وNAFFCO وRovatti Pompe، بما يتيح للعملاء والجهات المعنية الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مشروعات المياه والبنية التحتية والحماية من الحرائق.

كما سلطت الشركة الضوء على قدراتها في توفير حلول متكاملة تتميز بالكفاءة التشغيلية والاعتمادية العالية، بما يلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية و كذلك حلول للقطاع الزراعي، ويسهم في دعم خطط التنمية والتوسع العمراني في مصر والمنطقة.

وقالت سلمى هاني محمود، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لحلول البناء: "نؤمن بأن الإدارة المستدامة للمياه تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو المستقبلي، ومن هذا المنطلق نحرص على المشاركة في منصة متخصصة مثل WATREX Expo التي تجمع أبرز الخبراء ورواد القطاع لمناقشة مستقبل البنية التحتية للمياه في مصر والمنطقة."

وأضافت: "من خلال حلولنا المتكاملة لإدارة المياه وأنظمة الضخ، وبالاستفادة من شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، نواصل تقديم تقنيات موثوقة وعالية الكفاءة تدعم احتياجات عملائنا وتواكب المتطلبات المتنامية لمشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية. كما نتطلع إلى استقبال شركائنا وعملائنا والمتخصصين في القطاع لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي نقدمها."

واستعرضت الشركة كذلك مجموعة من حلول الحماية من الحرائق وأنظمة الضخ المتطورة، مع توافر مخزون جاهز من المضخات يتراوح بين 500 و2000 جالون في الدقيقة (GPM)، بما يضمن سرعة التوريد وتوفير حلول حماية موثوقة تتوافق مع متطلبات المشروعات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويضم جناح السويدي اليكتريك لحلول البناء مجموعة من أحدث الحلول والتقنيات التي تعكس خبراتها في دعم مشروعات المياه والبنية التحتية، ومساهمتها في تطوير حلول مستدامة تدعم احتياجات التنمية في مصر والمنطقة.

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