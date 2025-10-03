بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مجموعات العمل القطاعية ومجالس الأعمال، وآليات تفعيل دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقر الغرفة، لحمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال في غرفة قطر والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهمية تبادل التجارب المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المجالس ومجموعات العمل القطاعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية.

تشجيع الشراكات الاستثمارية

وعقب اللقاء عقدت غرفة الشارقة اجتماع عمل مع الجانب القطري استعرضت خلاله المبادرات والبرامج التي تنفذها في إطار تمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية في ترسيخ العلاقات بين مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة لنمو الأعمال في الشارقة، كما تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين مجموعات العمل ومجالس الأعمال لدى الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى دعم أعضاء الغرفتين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

منصة مهمة

وأشاد سعادة محمد أحمد أمين العوضي بعمق الروابط التاريخية والمتأصلة بين البلدين الشقيقين ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث تعد الإمارات، الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر، حيث تستحوذ الإمارات على 52% من تجارة قطر خليجياً، كما سجلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دولة قطر، خلال 2023، نمواً كبيراً بنسبة 18.3%، لتلامس 37 مليار درهم، مقارنة بعام 2022، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تعزيز هذا الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية من خلال تنمية التعاون مع غرفة قطر في مجالات تبادل الخبرات وتطوير مبادرات نوعية تدعم بيئة الأعمال، وتسهم في تحفيز نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد سعادة العوضي أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال ومجموعات العمل القطاعية، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتنمية الشراكات التجارية المحلية والدولية وجذب الاستثمارات النوعية، معرباً عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة الشارقة ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في دولة قطر، لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستثمار الفرص الاستثمارية المحتملة بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

دعم التنمية الاقتصادية

من جانبه، أعرب الوفد القطري عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الغرفتين، وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، موضحاً أن تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة مجموعات العمل القطاعية ومجالس الأعمال يشكّل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عمل متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية وتواكب تطلعات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير برامج ومبادرات عملية تسهم في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وتفتح مجالات جديدة للتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وفي ختام الزيارة جال الوفد الزائر في أروقة الغرفة والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تقدمها الشركات الوطنية وأشادوا بتنوعها وتقدمها، معتبرين أن المعرض يعد منصة مهمة للترويج وإيجاد فرص وآفاق جديدة للتعاون المستقبلي الذي يخدم القطاع المحلي في إمارة الشارقة.

